La Asociación de Escritores de Euskadi (EIE) le ha brindado un refugio para avanzar en su trabajo: la traducción del inglés al euskera de la ... novela 'Drácula', de Bram Stoker. Siguiendo la estela de Víctor Hugo, emprendió camino más allá de Donostia, hasta Hugoenea, una casa situada en Donibane, el mismo pueblo en el que el genial literato francés encontró inspiración. Allí ha pasado una decena de días inmersa en la historia del vampiro que reina en un mundo de tinieblas. El resultado será un libro que verá la luz en 2026 de la mano de Elkar.

– ¿Por qué decidió traducir precisamente esta novela?

– Ha sido una elección totalmente personal, por mis propios intereses literarios. Soy muy aficionada a la literatura gótica, sobre todo a la británica del siglo XIX. Es un momento en el que la sociedad está en plena ebullición a raíz de la fascinación por los descubrimientos técnicos, los avances de la psicología, el movimiento de liberación de las mujeres... 'Drácula' bebe de todas estas fuentes, las retrata.

– Y aunque se sitúa, como dice, en un momento social muy concreto, recrea una historia de ficción muy atractiva.

– La figura del vampiro me parece fascinante. No solo me gusta como monstruo, sino por lo que nos puede revelar, con qué terrores nos hace enfrentarnos. Es una figura que sirve para revelar los deseos inconfesables que están muy relacionados con el sexo. Tenemos un texto erótico muy poderoso en 'Drácula'.

– Así que va más allá del miedo...

– Tiene muchos puntos de interés. Entre ellos, el relacionado con la sexualidad. En el libro se da a entender que ese tráfico de fluidos tiene que ver con las relaciones sexuales. Las personas que caen bajo el influjo de Drácula se transforman. Damas muy modestas dejan de serlo y caballeros muy formales revelan una parte de su personalidad que no es la habitual. Esa lectura resulta también muy interesante.

«Necesitaba un lugar en el que me pudiera ocultar. No he podido disfrutar más trabajando en Hugoenea y en Ubera»

– ¿Por todo eso sigue siendo un libro que nos seduce en la actualidad, pese a estar escrito siglos atrás?

– Eso es. Tenemos adaptaciones, reescrituras, lectores que hacen aportaciones... No se ha agotado aún.

– ¿Se está encontrando dificultades a la hora de traducirlo?

– La principal dificultad es que esta no es una novela al uso. No existe una voz narrativa ni una serie de personajes que se van desgranando, sino que está construida como si fuera una colección documental.

– ¿A qué se refiere?

– Hay una persona, que más tarde descubrimos quién es, que se ha encargado de reunir documentos para estructurar una historia. Esos documentos son muy diversos. Entonces, los recursos lingüísticos que se usan son muy distintos. Hay, por ejemplo, cartas, entradas de diarios, recortes de prensa, informes psiquiátricos, facturas... Como son tan distintos, el libro requiere ajustarse a cada uno de esos registros de la mejor manera posible, reflejándolos con su sabor. El resto no tiene más dificultad que la de adaptarse a una novela con 200 años de historia. Hay que ver lo antiguo que es el lenguaje y hasta dónde inclinarse para reflejar ese gusto añejo sin exagerarlo. También presenta acentos diferentes en personas de procedencia diversa. Todo esto es lo que mayor dificultad entraña, pero también lo más divertido.

– Gracias a usted, los lectores de obras en euskera van a poder descubrir todo lo que engloba la obra.

– Lo cierto es que es una novela trepidante, en la que pasan un montón de cosas. Además, en su momento fue modernísima desde el punto de vista de la tecnología y los adelantos de los que se valen los protagonistas. Hay, por ejemplo, un psiquiatra que graba sus informes con un fonógrafo. Otros usan la taquigrafía, algo muy nuevo entonces.

– ¿Cómo ha sido su estancia en Hugoenea?

– Me he sentido en el paraíso. Necesitaba un lugar en el que me pudiera ocultar y que tuviera una buena mesa y una buena silla. No he podido disfrutar más trabajando allí y en la biblioteca Ubera. Ha sido un disfrute continuo, sin olvidar ese balcón desde el que se ve el puerto. Estoy muy agradecida.

– ¿Tiene ya fecha para la publicación de la novela traducida?

– Sí. La publicará Elkar hacia mayo de 2026.

– ¿Es su primera novela traducida al euskera?

– He traducido 'Orgullo y Prejuicio', de Jane Austen, además de algunas obras de Virginia Woolf. También el ensayo 'El género en disputa (El feminismo y la subversión de la identidad)' y muchos relatos cortos.

– ¿También escribe?

– Alguna cosilla. Sobre todo, soy traductora. Además, tengo un podcast: 'Xerezaderen artxiboa'.

– ¿De qué trata?

– Se centra en la lectura dramatizadas de relatos de la literatura universal, pero en euskera. Son audiolibros que grabo junto con Jasone Larrinaga.