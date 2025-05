«Aún estoy temblando del susto. En cuestión de minutos mi furgoneta estaba ardiendo»

«Aún estoy temblando y con el susto en el cuerpo». Roberto, el propietario de la furgoneta incendiada en la Avenida de Zarautz de San Sebastián ... , atiende a este periódico mientras observa su vehículo completamente calcinado. «En cuestión de minutos ha comenzado a arder. Menos mal que no le ha pasado nada a nadie», indica aún conmocionado.

El suceso ha ocurrido a primera hora de esta mañana cuando este carpintero de profesión se dirigía a Ondarreta a hacer un trabajo. «Venía de Lasarte-Oria y a la entrada de San Sebastián me ha saltado un aviso de error en la batería y un stop. He empezado a oler un poco ha quemado así que he parado en el primer sitio que he visto», explica. Tras aparcar el coche en la Avenida de Zarautz ha abierto el capó y ha visto «una pequeña llama». «He cogido mi cazadora y he intentado apagarla como sea, pero enseguida he visto que no podía y he llamado al 112».

Sin embargo, para cuando los bomberos han llegado al lugar las llamas ya habían devorado su furgoneta -un vehículo diésel de unos ocho años de antigüedad- y también un coche que estaba estacionado al lado. «En cuestión de minutos han empezado arder», indica. En la furgoneta llevaba herramientas y madera, y «algo he conseguido salvar». «No sabes como vas a reaccionar ante algo así, quizá debería haber parado en otro sitio, no lo sé...», se preguntaba mientras vecinos del barrio que han presenciado el suceso trataban de animarle. «Has hecho bien, lo importante es que no ha pasado nada a nadie», le indicaban los dueños de otro coche estacionado en el lugar, pero que no ha resultado afectado por las llamas.

A pesar del lógico disgusto, afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales. Es también lo primero que ha preguntado tras personarse en el luga la dueña del otro coche que ha quedado calcinado parcialmente. «Qué mala suerte», se lamentaba, «pero por lo menos no le ha pasado nada a nadie».

El fuego también ha dañado, aunque de forma leve, un tercer vehículo, con la carrocería lateral derecha un poco derretida por el fuego. «Aunque parece que es solo eso, tenemos que esperar para moverlo hasta asegurarnos que no hay ningún dispositivo interno afectado», explicaba la propietaria.