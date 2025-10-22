Cuando los socorristas de San Sebastián fueron los primeros en usar 'walkie-talkies' en las playas A mediados de los años 60 los donostiarras fueron pioneros al introducir varias innovaciones en los arenales

En el año 1955 las playas de San Sebastián empezaron a llenarse de gente durante el verano y había que velar por la seguridad de los bañistas. En ese año se creó la Federación de Salvamento y de Socorrismo. Más tarde, en el año 1960, José Manuel Lumbreras pasó a ocupar el cargo de presidente, compaginándolo con su cargo de jefe del parque de Bomberos y siendo uno de los primeros en introducir todo tipo de innovaciones en los arenales.

Lumbreras se ocupó de vigilar los baños de los donostiarras y visitantes en el periodo veraniego. Para ello, implementó los cursos de salvamento y socorrismo, por los que pasaron varios miles de donostiarras, que en diez días aprendían a dar un masaje al corazón, el boca a boca, a cómo trasladar a una persona con una fractura y también aprendieron diversas técnicas para la reanimación.

El donostiarra también introdujo las camillas con ruedas, ya que en la playa se presentaban problemas para trasladar a los accidentados hasta la ambulancia. Además diseñó un aparato para reanimar al herido. Así, mientras trasladaban en camilla al accidentado se le iba a la vez reanimando con aire.

El uso de 'walkie-talkies' en las playas de San Sebastián

En aquella época, Lumbreras puso en marcha otra novedad en las playas: los 'walkie-talkies' para que los socorristas que estuviesen en la playa de La Concha pudiesen comunicarse con los de Ondarreta. Aunque pese al empeño de Lumbreras, en aquella época todavía era complicado comunicarse, ya que a pesar de tener una antena de metro y medio no se lograba en muchas ocasiones contactar con la playa de enfrente.

También se colocaron unos carretes de cuerda para cuando los socorristas tuvieran que meterse en el mar a rescatar a algún bañista, como puede verse en un vídeo del año 1966 grabado en la playa de La Concha.