Anthony S. Ferraro en San Sebastián.

El skater ciego que ensalza la accesibilidad de San Sebastián: «Es increíble»

Anthony S. Ferraro ha visitado disfrutado unos días de Gipuzkoa y ha puesto en valor lo accesible que le ha resultado

L. G.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:46

Anthony S. Ferraro es un skater y luchador estadounidense ciego que ha estado durante unos días recorriendo Gipuzkoa. Entre sus visitas no han podido faltar unos días en San Sebastián y Hondarribia. El también creador de contenido ha quedado maravillado por la accesibilidad que ha descubierto en el territorio guipuzcoano, tanto que no ha dudado en ensalzar en sus redes sociales.

En San Sebastián, el conocido creador de contenido que cuenta con 1,4 millones de seguidores en TikTok, ha destacado la facilidad con la que puede caminar por sus calles, por las indicaciones que percibe en las baldosas con su bastón, así como otras acciones cotidianas que al estar en braille le facilitan la vida.

Se puede ver a Anthony S. Ferraro en las imágenes caminando por las calles de San Sebastián. «Es fácil poder cruzar la calle y saber cuando girar a la derecha e izquierda. Lo valoro mucho», explica alabando el dibujo de las baldosas que le facilitan desplazarse de una manera autónoma.

Anthony S. Ferraro también subraya lo fácil que le resulta poder tirar la basura en la ciudad porque en los contendores puede leer en braille. «Como dije, es una forma un poco desagradable, pero genial de hacer accesible algo tan simple como la basura. Apuesto a que nunca pensaste en cómo una persona ciega podría tirar algo sola sin pedir ayuda...», ha escrito en su Instagram.

El deportista también ha disfrutado de las bondades de Hondarribia, allí ha estado alojado en el Parador, ubicado en la plaza de armas y ha quedado maravillado con que hasta los productos de limpieza estuvieran en braille. «No miento cuando digo que en cada sitio que nos alojamos cuando viajamos tengo que preguntarle a mi mujer o a mi teléfono qué es cada jabón», explica para entender cómo es su día a día en los hoteles y la diferencia que supone poder valerse por sí mismo.

«¡Aquí no! Literalmente no podía creerlo cuando toqué el braille y tuve una revelación: ¿por qué no existe? Con o sin visión, creo que todavía cierras los ojos en la ducha, ¿verdad?», explica visiblemente emocionado al disfrutar de una buena ducha.

