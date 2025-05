Sirimiri: Zardoya Otis se ha convertido «en un vertedero»

DV Sábado, 17 de mayo 2025, 07:22 Comenta Compartir

Voladizo de la playa

Escribe Juanlu: «Veo desde hace unos días máquinas por los arenales preparándolos para la temporada veraniega. Espero que no quede solo ... en eso. El voladizo de La Concha esta impresentable, lleno de pintadas en sus paredes y las puertas de sus dependencias. Nunca ha estado tan mal, pero acorde con el resto de fachadas y elementos públicos en zonas semiocultas de la ciudad: carteles en parques, montes, frontones, estaciones... No todo vale. Denota permisividad al respecto. Nuestra Bella Easo no se merece el estado en que se encuentra, y como no conseguimos disuadir a quienes nos la mamarrachean, debemos invertir en limpieza y vigilancia para su mantenimiento posterior».

Soluciones de vivienda Nos escribe Agustín Rodríguez, de Altza XXI Herri Ekimena: «Es hora de reconducir la política urbanística y convertir el urbanismo no en generador de plusvalías sino en la función pública que persigue, el interés público. Y la vivienda, no en un bien de mercado sino en un bien de primera necesidad. Una función pública regida por los principios de sostenibilidad, cohesión social y equilibrio territorial. Compra de vivienda vacía, limitación de la vivienda turística, actuaciones sobre edificios desocupados, movilización de las segundas residencias y viviendas de inversión, crecimiento interior y recalificación urbana, rehabilitación. Todo va a necesitarse si no queremos que los donostiarras se vean expulsados de su entorno. No hay soluciones mágicas. Esperemos que se actúe con valentía y no se caiga en la tentación de introducir elementos del pasado que son, precisamente, corresponsables de la situación que sufrimos. Por ejemplo, fórmulas obsoletas y vulgares que pretendan la artificialización de suelos rurales-naturales como Auditz Akular, al más puro estilo de los años 70. Se ha conseguido preservar Antondegi y Zubieta. El próximo debe ser Auditz Akular». Villa Londaiz Iñaki comenta: «En relación con el artículo tan interesante sobre la villa de la familia Londaiz, que posteriormente dio lugar a la actual Maskorgain, creo recordar que en lo que es el edificio trasero de Maskorgain había otra villa con acceso desde Miraconcha y Aldapeta, que se llamaba Pakitatxo, propiedad de la familia Mendizabal. Su dueña, Pakita Mendizabal, pasó a residir al Muelle y fue madrina de algún entrenador donostiarra. Corríjanme si me equivoco». Agradecimiento Viki Fernández expresa su agradecimiento «al servicio de Hematología del Hospital Aranzazu por la atención y cuidados que recibí durante mis ingresos. En especial destacar la labor de la 4ª 2ª, donde el trato cercano y la empatía de todo el personal fueron fundamentales para mi bienestar. Todo el personal mostró una dedicación y una entrega que superaron con creces lo que podría esperarse de un servicio hospitalario. Recuerdo los momentos en los que se tomaron su tiempo para conversar con mi marido y conmigo, rompiendo la monotonía que acompañaba el estar aislados. Su amabilidad y dedicación fueron fundamentales y contribuyeron a que nos sintiéramos cuidados y apoyados en esos momentos tan difíciles. Muchísimas gracias por todo, no os olvidaremos nunca».

