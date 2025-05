Sirimiri: «Vergüenza de gestión» en Aita Donostia

DV Jueves, 8 de mayo 2025, 06:48 Comenta Compartir

Plazos de obras

Escribe Gabriel Sola sobre la excesiva dilatación de los tiempos de las obras que se ejecutan en la ciudad: «Me gustaría saber si hay algún responsable en el Ayuntamiento que sepa decirnos los tiempos de ejecución de las obras, véase, obra de la Avenida, obra del paseo de Errondo, obras varias. No tengo líneas para poder describir todas. Tengo la impresión de que en las obras no se ve mucha gente trabajando. ¿Será porque son concursos públicos y van al céntimo? ¿No hay posibilidad de priorizar obras y trabajar más horas con más personal? Lo de esta ciudad es desesperante».

Asesores políticos

Opina Maritxu sobre la cualificación de los responsables políticos y del personal de confianza del que se rodean: «Es necesario que los ciudadanos conozcamos el nombre, título y experiencia laboral de cada uno de los asesores políticos de Gipuzkoa, empezaremos por los del alcalde y concejales del Ayuntamiento de Donostia, siguiendo por Diputación y Juntas Generales, Gobierno Vasco, etc. Tenemos una administración local que no funciona. Igual que nuestros políticos no están suficientemente preparados para desempeñar la función para la que han sido elegidos, cada vez se rodean de más asesores, encareciendo gastos. Y no sabemos si estos asesores, más que técnicos y profesionales, son gente de partido elegidos a dedo. Es un punto negro y la ciudadanía tiene que exigir a nuestros políticos transparencia».

Parte Vieja y obras

Josetxo Ikazategi denuncia las variadas fuentes de ruido de la Parte Vieja que impiden a los vecinos descansar: «Se recuerda que el horario de obras en la Parte Vieja empieza a las 9 de la mañana. De esta forma se respeta el descanso de los vecinos, que tenemos que soportar el desmadre nocturno de los hosteleros y sus clientes y las molestias que generan industrias como la panadera, que no nos dejan descansar debidamente. No es de recibo que el Ayuntamiento haga las normas y después conceda permisos a troche y moche».

Comercio local

Escribe Begoña Gárate: «En Donostia y, en general en todo Gipuzkoa, existe un nicho de mercado para el comercio local como es el dirigido a toda clase de servicios para las personas mayores de 60 años, que suponen una gran cantidad de ciudadanos en el territorio. Por ejemplo, comercio minorista de confección para mujeres y hombres de más de 60 años, a los que no les gustan las grandes cadenas, no les gusta comprar prendas sintéticas que duren una temporada, ni zapatos de dudosa piel y suelas que se rompen en una temporada, y por supuesto que no compran por internet. Es gente que tiene un poder adquisitivo (no muy grande) porque son mujeres y hombres en general han trabajado fuera de casa y prefieren comprar prendas que duran más de cinco años que productos hechos para jóvenes en grandes cadenas. Hacen falta empresas de limpieza a domicilio que garanticen una ayuda para esa generación. Y empresas que se ocupen de la accesibilidad de los portales, con ascensores a cota cero y, eso sí, en este caso deben existir subvenciones del Ayuntamiento, Diputación y Gobierno Vasco para que este grupo de ciudadanos puedan vivir en sus domicilios».

Basuras en Ulia

Eduardo San Martín pregunta a Carlos García, concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos del Ayuntamiento, «¿por qué nos han retirado del paseo de Ulia innumerables contenedores de basura y ahora tenemos que desplazarnos hasta Gros para depositar las basuras?».