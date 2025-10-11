Sirimiri: «Tres años sin solución»

Mantulene

Escribe J.A.E en respuesta a J.I.M. en referencia a la calle Mantulene de Aiete: «Tras el cierre de uno de ... los colegios históricos del barrio, quedan otros cuatro en la zona. Si usted tiene tan claro que esos jóvenes son de un centro concreto, los vecinos deberíamos comunicarlo en el mismo para que desde los colegios se tome en cuenta, se actúe y llegue a las familias para que tomen medidas. Me consta que justo el colegio que menciona obró de manera ejemplar ante un hecho que se dio a finales del verano del 2024 en la puerta de uno de los establecimientos del paseo Borroto. No carguemos la responsabilidad en los centros escolares. Ahora que se acerca la víspera del día de Todos los Santos, pediría a familias y autoridades competentes que hagamos lo que esté en nuestra mano para que no se repitan los actos vandálicos, como moda, en nuestro querido barrio, adonde vienen adolescentes de toda la ciudad a liarla».

Centros comerciales

Opina Ane Iriarte: «El centro comercial Arcco Amara no ha funcionado nunca, excepto el supermercado Eroski. El resto son negocios fallidos o directamente plantas como la última, dedicada a restauración, con la mayoría de los locales cerrados. O se reconstruye y se impulsa de alguna manera o tendrá que cerrarse porque no lleva a nada mantener la cantidad de gastos que genera con el escaso beneficio que se produce. Llevamos años y años con este estancamiento sin que el Ayuntamiento haya hecho nada para reactivar este centro comercial y su única respuesta es mirar hacia otro lado. Los centros comerciales no funcionan en Donostia, así que los gobernantes deberán conocer esta situación, no volver a plantear nuevos como lo han hecho con San Bartolomé y hacer algo con Arcco, sobre todo esa planta de restauración que se podía salvar con comida para llevar, comedor para jubilados o negocios totalmente distintos (bolera, gimnasio...)».

Badenes en Berio

Apunta Fernando: «Desde hace unos días he visto máquinas de asfaltado en la zona de Ibaeta y el Antiguo desarrollando su trabajo y me pregunto para cuándo los badenes en el paseo de Berio. Esto es una tomadura de pelo por parte del Ayuntamiento en un barrio que tiene unas pendientes fuertes donde pasan muchas personas, sean niños, usuarios de Aspace, quienes se entrenan en el campo de fútbol, etc. Así que el que deja el Ayuntamiento estos días a ver si se da por aludido y a su vez el que le va a sustituir. Es una vergüenza lo que estan haciendo en dicho lugar».

Bidegorri en Ibaeta

Oscar Irisarri dice: «En el barrio de Ibaeta había un bidegorri y ahora es una cicatriz con un corto futuro. Esa pinta tiene al menos su estado actual. Y los que sufrimos este desastre somos los de siempre, los ciudadanos de a pie o en este caso los que queremos movernos en bicicleta por la ciudad y el barrio. En la zona de baldosas, las reponen; en la zona asfaltada, ponen hormigón. Calidad».

Vivienda

Comenta J. P.: «Ahora el Gobierno Vasco, y me imagino que todas las instituciones, dejarán el 50% de las promociones para jóvenes hasta los 36 años, ¿qué pasa con los que según ellos eran jóvenes con 25 años y no han conseguido piso? Viven como pueden en casas de sus aitas y después de más de 10 años apuntados, ¿qué van a hacer ahora con 36 años? Ya han cumplido con esa juventud. Pongo un ejemplo, los cuarteles de Loiola. El día que hagan una vivienda habitable habrán pasado más de 6 años. Toda esa juventud no se habrá beneficiado en nada. Así que no hagan propaganda de lo que van a destinar para los jovenes, si no de los que no ayudaron ni ayudarán».