Denuncia Baltasar: «Esta tapa de arqueta lleva tres años así en la acera que va del frontón del Antiguo a Mikeletes. Está hundida y el agua que cae no filtra. Se pasó el aviso al Buzón del Ciudadano del Ayuntamiento y ellos mismos me preguntaron a mí a quién pertenecía. Alucinante, ¡lo tengo que saber yo! La situación es bíblica, ¡perdónales señor, no saben lo que 'no' hacen».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: «Tres años sin solución»

La jornada fue mejorando según pasaron las horas y tras una mañana gris el sol lució a ratos

DV

Sábado, 11 de octubre 2025, 07:24

Mantulene

Escribe J.A.E en respuesta a J.I.M. en referencia a la calle Mantulene de Aiete: «Tras el cierre de uno de ... los colegios históricos del barrio, quedan otros cuatro en la zona. Si usted tiene tan claro que esos jóvenes son de un centro concreto, los vecinos deberíamos comunicarlo en el mismo para que desde los colegios se tome en cuenta, se actúe y llegue a las familias para que tomen medidas. Me consta que justo el colegio que menciona obró de manera ejemplar ante un hecho que se dio a finales del verano del 2024 en la puerta de uno de los establecimientos del paseo Borroto. No carguemos la responsabilidad en los centros escolares. Ahora que se acerca la víspera del día de Todos los Santos, pediría a familias y autoridades competentes que hagamos lo que esté en nuestra mano para que no se repitan los actos vandálicos, como moda, en nuestro querido barrio, adonde vienen adolescentes de toda la ciudad a liarla».

