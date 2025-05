Sirimiri: «Señales obsoletas» en el paseo del Faro

DV Sábado, 31 de mayo 2025, 08:06 Comenta Compartir

Okupas y legislación

L. A. comenta: «Es noticia estos días el edificio de Martutene en el que no puede llevarse a efecto el proyecto de FP porque ... está okupado. Y ocupan páginas de información que nos trasladan una situación de indefensión para la propiedad, derivada de la maraña judicial y la sobrecarga de los juzgados. Hay que saber, por si todavía no tenemos conciencia clara, que esta situación la padecen muchos ciudadanos, que bien por okupación directa o por impago sistemático del alquiler, aún con contrato formalizado, tienen su propiedad okupada y no encuentran solución. Y es que, además de la citada maraña judicial, que agota todos los caminos y subterfugios legales para demorar la situación, la propia legislación es injusta con el propietario y protector, también injustamente pero en sentido contrario, con el delincuente. Y esto, precisamente esto, no tiene visos de mejorar, muy al contrario».

Plaza Aita Donostia Maite comparte su visión de la reurbanización de la plaza Aita Donostia de Amara: «Quisiera exponer mi opinión en cuanto a las obras realizadas en Anoeta y su inauguración hace unas semanas. Como bien leí hace pocos días en esta sección, una persona decía que es un esperpento lo que se ha hecho y yo opino lo mismo, ya que incomoda a todos. Incomoda a los usuarios, tanto a los que suben hacia Hospitales como a los que vienen del paseo de Errondo, que se encuentran con una cola porque los dos carriles se convierten en uno, con una parada de taxis extraña, donde nunca hay taxis, y lo único que hace ese único carril es producir un embotellamiento con su consiguiente atasco. Por el otro sentido, es decir, por donde se acaba de abrir para subir hacia Hospitales desde el paseo Zorroaga, se habilita un solo carril para girar hacia la subida, al lado de un carril bici… ¿Alguien ha constatado el funcionamiento de esos semáforos? El del paseo Zorroaga sólo dura abierto 7 u 8 segundos, es decir, pasan solamente tres coches. Es terrible para los amaratarras y los demás usuarios semejantes colas en esa zona. ¿Alguien ha pensado en las ambulancias que tengan que circular por Errondo?. Ya ni comento lo del autobús invadiendo el otro carril, porque en el suyo no entra, y se ha visto en muchas imágenes. No quiero pensar en lo que se puede originar cuando Anoeta sea sede del Campeonato del Mundo de Fútbol… En cuanto a la zona peatonal, en fin, un lugar de cemento rodeado de coches y autobuses, con su CO2, con poco verde y árboles. Creo que deberían pasear más por esta zona, salir de los despachos y ver lo que pasa a diario, sin ningún espectáculo ni partido, y luego volver cuando haya uno de estos acontecimientos». En bici por Txomin Jesús Manuel comenta: «Ya se ha denunciado varias veces, pero hasta que no pase algo no se hará nada. Frente al apeadero de Renfe de Loiola, en Txomin Enea, está el haurtxoko muy concurrido y los que van en bici (por no llamarlos ciclistas) en vez de ir por el bidegorri circulan a toda mecha por la acera para ahorrarse cuatro metros de recorrido con el objetivo de saltarse el semáforo. Algún día va a pasar algo y nos lamentaremos. Ya basta de tanta impunidad».

