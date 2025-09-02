Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Reflexiona P. D.: «Llevamos desde el mes de junio esperando a que terminen de poner los semáforos del paso de peatones en el vial de Lugaritz. Después de años de peticiones por fin se nos hizo caso. Aunque los postes llevan dos meses ahí y todavía los semáforos no se han puesto en marcha. Además, deben rebajar las aceras para las personas que usan silla de ruedas».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Semáforos sin activar en el vial de Lugaritz

Tiempo revuelto el lunes. A ratos salió el sol, en otros el cielo estuvo cubiertoy también llovió

DV

Martes, 2 de septiembre 2025, 06:57

Actos del 31 de agosto

Solicita Javier O.: «Para futuras ediciones del 31 de agosto estaría bien que Donostia Festak añadiera en los carteles de ... las zonas acotadas del Boulevard un QR explicativo sobre lo que ocurrió en San Sebastián en el año 1813, para que los visitantes no se confundan, porque la conmemoración se realiza sobre uno de los momentos más trágicos de la historia de esta ciudad. A muchos de ellos les parece un acontecimiento alegre y festivo creado para su entretenimiento».

