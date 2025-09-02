Sirimiri: Semáforos sin activar en el vial de Lugaritz

Actos del 31 de agosto

Solicita Javier O.: «Para futuras ediciones del 31 de agosto estaría bien que Donostia Festak añadiera en los carteles de ... las zonas acotadas del Boulevard un QR explicativo sobre lo que ocurrió en San Sebastián en el año 1813, para que los visitantes no se confundan, porque la conmemoración se realiza sobre uno de los momentos más trágicos de la historia de esta ciudad. A muchos de ellos les parece un acontecimiento alegre y festivo creado para su entretenimiento».

Cuesta de Aldapeta

Protesta J. F.: «Quisiera llamar la atención sobre el problema que llevamos padeciendo, hace ya demasiados años, quienes nos aventuramos a subir caminando por la acera derecha de la cuesta de Aldapeta. Entre los números 40 a 78 sólo existe esta acera. Hay varios puntos donde el ancho se reduce a 75-80 centímetros, contando hasta el mismo borde. No caben dos peatones al mismo tiempo. Uno de ellos suele bajar a la calzada para dejar paso al otro. Es una zona peligrosa. Hay coches que no respetan el límite de velocidad, que es de 30 km/h. Alguna solución tendrá que haber. No vendría mal un radar disuasorio o un ensanche de la acera».

Patrimonio

Escribe Ane Iriarte: «Hay veces que los políticos municipales demuestran que viven en su burbuja. A la hora de adoptar decisiones deben de mirar un poco más a lo que pide la sociedad donostiarra. Somos una ciudad pequeña, a la que le gusta conservar su patrimonio, tanto el de sus edificios como el de sus montes, árboles, parques, jardines y hacer un entorno sostenible, conforme a la naturaleza, respetuoso con el medio ambiente, cuidando la calidad de vida de los barrios, manteniendo la ciudad limpia, segura, con las diversas policías patrullando a pie, con los bancos limpios, pintados, con las aceras reparadas, con los autobuses funcionando tan bien como lo hacen ahora y haciendo políticas educativas para dejar el coche y usar la bici, las piernas o el transporte público. Cuidemos lo que tenemos y dejémonos de grandes obras que han sido un fracaso y un sinvivir para gran parte de los donostiarras. Tenemos que aprender a mantener y reutilizar y no a demoler y hacer nuevo. Trabajar para el ciudadano y salir de la burbuja para ver lo que de verdad hay que cuidar. Y no olvidemos que la corrupción política viene siempre de la obra pública, y más cuando esta es innecesaria, y ahí es donde la oposición, los políticos honrados de los partidos gobernantes, los ciudadanos y las asociaciones de vecinos tienen que estar atentos para denunciarlos».

Pisos turísticos

Expone Nora: «Es un hecho que en gran parte de las casas del centro de San Sebastián –Parte Vieja, Ensanche Cortázar y Amara– hay viviendas de alquiler turístico de modo ilegal, que no cuentan con la aprobación del resto de la comunidad de vecinos, ni disponen de placa identificativa en el portal. Ello supone un fraude a la Hacienda Foral, competencia desleal para los hoteles donostiarras y muchas molestias para los vecinos de los inmuebles que en muchos casos soportan deterioros en los elementos comunes de la casa –ascensor, portales, alfombras, etc.– y en su descanso. Es muy fácil meterse en una plataforma del sector y ver los anuncios. Por lo que creo que los vecinos deben denunciar y el Ayuntamiento sancionar con multas y demás sanciones, como ya se está haciendo en muchos ayuntamientos del Estado».