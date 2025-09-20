Sirimiri: Riberas de Loiola ya tiene su marcha festiva: 'Erriberatarrak'

Bidegorri en Easo

Comenta Haritz Zabala: «Es muy lamentable que no se haya habilitado un bidegorri en la nueva calle Easo dirección Amara. Habría ocupado ... un espacio muy pequeño y dado un gran servicio al conectar directamente el bidegorri de La Concha con el del resto de la calle Easo. No se entiende que no se haya tenido en cuenta esta circunstancia porque habría sido una conexión ciclista muy importante y la ocupación del espacio en la nueva Easo, mínima».

Basuras en lo Viejo

Denuncia Josetxo Ikazategi: «La Parte Vieja parece todas las mañanas un basurero perpetuo. Los hosteleros, que no deben sacar la basura antes de las 9.30, la sacan antes de las 8 de la mañana. Como los camiones de recogida tienen sus horarios, están hasta las 11.30 horas, por lo que los vecinos tenemos que aguantar otra de las muchas irregularidades que cometen los hosteleros de este barrio».

Acordarse de Loiola

Expone Ana de Loiola: «No, Aitor, no. El Ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, no tiene abandonado el barrio de Loiola, y voy a incluir Txomin y Martutene. Se acuerdan para ciertas cosas, como por ejemplo para meter un buen número de casas de VPO en la zona de los cuarteles, formando un gran gueto. Me gustaría saber la razón de que no hagan lo mismo en otros barrios como Aiete, Antiguo, Gros, Amara... Para más inri en el ambulatorio que se va a realizar en Txomin van a hacer una planta entera dedicada a adicciones ¿Hay en algún otro ambulatorio esta especialización? Si a esto unimos a toda la población okupa que se encuentra en Martutene, pues tenemos una población determinada alejada de otros barrios. Por lo que sí, sí se acuerdan de Loiola, Txomin y Martutene, solo para lo que no lo quieren en otro lugar».

Residentes

Un vecino comenta: «Somos residentes en una calle peatonal, con carga y descarga de 8 a 11 horas. Como tenemos plaza en un parking de concesión municipal, no podemos aparcar en la zona de residentes. Cuando vamos o volvemos de viaje, o a recoger o dejar a una persona mayor, no podemos ni siquiera parar fuera de horas de carga/descarga. Lo he consultado al Ayuntamiento y me remiten a la ordenanza, que corrobora ese criterio. Sin embargo, autoriza a los taxis a realizar dichas operaciones. Me pregunto si es razonable que si llego de viaje o tengo que llevar a una persona mayor al hospital, tenga que solicitar un taxi. No puedo recogerlo en el portal o dejar las maletas. Hay agentes de Movilidad que me han permitido hacerlo, en mi opinión con buen criterio. ¿Causaría tanto trastorno si ya lo hacen los taxis?».

Agentes de movilidad

Sergio envía las siguientes líneas: «A los señores agentes de Movilidad les pediría que fueran menos prepotentes y tratasen a los ciudadanos con respeto, que les pagamos con los impuestos. Les pediría que cuando colocan la cinta por la ciudad, cuando termine su función que la retiren, no como hacen siempre que la dejan tirada para que la retiren los servicios de limpieza. Les vendría bien un poco de civismo y de valores que algunos demuestran no tener».

Vueltas innecesarias

Alex opina: «Como era de esperar, en la nueva parada 'fantasma' de taxis de la calle San Martín no hay taxis. A nadie nos sorprende. Se está obligando a todos los coches que quieren ir hacia el Antiguo desde Urbieta a dar una vuelta innecesaria y contaminante para volver por Easo y salir por San Martín. Y todo porque se supone que hay una parada de taxis sin taxi. Por favor, quiten esa parada y permitan ese giro a coches particulares para evitar que den vueltas innecesarias».