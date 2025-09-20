Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Riberas celebra desde ayer sus fiestas. Los actos arrancaron con el pregón de la Escuela Municipal de Música y Danza que leyó Enekoitz Martínez, su director pedagógico. Después una banda de alumnos y profesores de la escuela interpretaron por primera vez la pieza 'Erriberatarrak', la obra del profesor Juanjo Ocón dedicada al barrio. Aura Erro
Sirimiri: Riberas de Loiola ya tiene su marcha festiva: 'Erriberatarrak'

La jornada del viernes fue otra vez muy calurosa; eso sí, el cielo se mantuvo cubierto y apenas vimos el sol

DV

Sábado, 20 de septiembre 2025, 06:25

Bidegorri en Easo

Comenta Haritz Zabala: «Es muy lamentable que no se haya habilitado un bidegorri en la nueva calle Easo dirección Amara. Habría ocupado ... un espacio muy pequeño y dado un gran servicio al conectar directamente el bidegorri de La Concha con el del resto de la calle Easo. No se entiende que no se haya tenido en cuenta esta circunstancia porque habría sido una conexión ciclista muy importante y la ocupación del espacio en la nueva Easo, mínima».

