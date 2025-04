Sirimiri: Renovadas escaleras en el Náutico

DV Miércoles, 30 de abril 2025, 07:39 Comenta Compartir

Carretera de Igeldo

Expone José Antonio: «Estoy totalmente de acuerdo con el 'sirimiri' que mandó Félix Garmendia sobre los coches de la carretera que va ... de Polipaso a Ventas de Orio. Yo ya mandé hace un año una queja parecida sobre ese caso y ni la Guardia Municipal ni el Ayuntamiento han hecho nada para remediarlo. Claro, como no es la Avenida ni el Boulevard y no se ve lo que pasa, pues tan tranquilos. Yo paso por allí casi todos los días y a partir de las siete y media de la tarde esa carretera es un desmadre: coches por la mitad de la carretera, motos, gente tomando el sol en tumbonas o jugando a fútbol y creando peligro a todos los coches que pasamos y gente que va andando por ese recorrido. Encima, ahora dejan latas, bolsas de plástico y no se recoge nada. Han abierto las arquetas del agua y meten allí la basura. En fin, un desastre total. Esperemos que el Ayuntamiento meta mano en el asunto, que ya es hora».

Paseo de Bizkaia Comenta Ander: «Tremendo susto el que tuvimos mi familia y yo la noche del sábado conduciendo por el paseo de Bizkaia bajo un fuerte chaparrón y mucho viento. Pasamos verdadero miedo por cómo se movían los árboles cercanos a la carretera y las ramas que cayeron. Esa arboleda es demasiado alta y parecía que la lluvia de ese día y la fuerza del viento la iba a arrancar. Solo pido que los servicios municipales, y más en concreto Parques y Jardines, los haya revisado hace poco y estén fuertes para no ser arrancados y poner en peligro a los peatones, ciclistas y coches». Pasarela Gladys Denuncia Ane Iriarte: «Hace tiempo en esta misma sección se denunció el estado lamentable en que se encuentran las maderas de la pasarela Gladys del Estal, que va de Federico García Lorca al parque de Cristina Enea. Ahora, vuelven a estar mal y es importante repararlas porque son un peligro para las personas con movilidad reducida. También es necesario que se reponga el cartel de prohibido bajar en bici por el camino descendente que no pasa por el estanque de los patos. Y al mismo tiempo es necesario sancionar a los que van subidos a la bici, ya que han sido denunciados varios atropellos, algunos con lesiones importantes. No sé a qué espera el Ayuntamiento para poner un guardia municipal en la puerta junto a Tabakalera y multar a los infractores. No entiendo esta dejadez por parte de los responsables municipales». Vasos de plástico Critica Josetxo Ikazategi: «El vaso de plástico ha vuelto a la Parte Vieja. El domingo, las calles estaban llenas de todos los que los hosteleros sin escrúpulos ni respeto a los vecinos reparten a la salida de sus locales. Esa noche nos tocaron los franceses que venían a ver un partido de rugby y hasta las cinco de la madrugada no pudimos dormir en nuestras casas. Los bares triplicaban de esta manera su aforo. La Guardia Municipal está mirando para otro lado y ni la UCOM ni la Ertzaintza han parado a esta marabunta. Los vecinos, enfermos y desesperados. Goia, no hay derecho y nos estás haciendo la vida imposible». Agradecimiento Manuel nos envía estas líneas: «Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a dos excelentes personas que he tenido la suerte de conocer. Las dos son de matrícula de honor. Por un lado, mi médica de cabecera, la doctora Lucía, por ser una gran profesional llena de humanidad. Y no me olvido de mi enfermera, María Lizaso, que además de ser magnífica en su trabajo, te recibe siempre con una sonrisa. Muchas gracias a las dos».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión