Critica Christian Lacunza: «Seguimos colocando en calzadas de la ciudad grandes rejillas que son peligrosas cuando llueve para todo tipo de vehículos de dos ruedas. No aprenden nuestros políticos y seguimos malgastando nuestro dinero... en este caso, en el tramo de circulación recién abierto en San Bartolomé».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Rejillas peligrosas en San Bartolomé

Espléndida jornada de sol y playa, con temperaturas que rozaron los 30 grados, para cerrar el verano

DV

Domingo, 7 de septiembre 2025, 09:07

Peligro vial

Solicita Juan M.: «De nuevo, en la variante de entrada a Donostia desde Polloe por el río se ven al lado derecho varias acampadas, ... chabolas, colchones, plásticos y muchos restos tirados. Anteriormente, por un sirimiri que se publicó, desalojaron dicha acampada. Hoy, nuevamente, he visto cómo un plástico de grandes dimensiones en la carretera casi ocasiona un accidente. En varias ocasiones hay plásticos de este tipo haciendo peligrar la seguridad vial, una zona insegura ya que es una carretera de mucho tránsito. Así que tomen medidas y hagan la limpieza de esas zonas».

