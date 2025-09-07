Sirimiri: Rejillas peligrosas en San Bartolomé

Peligro vial

Solicita Juan M.: «De nuevo, en la variante de entrada a Donostia desde Polloe por el río se ven al lado derecho varias acampadas, ... chabolas, colchones, plásticos y muchos restos tirados. Anteriormente, por un sirimiri que se publicó, desalojaron dicha acampada. Hoy, nuevamente, he visto cómo un plástico de grandes dimensiones en la carretera casi ocasiona un accidente. En varias ocasiones hay plásticos de este tipo haciendo peligrar la seguridad vial, una zona insegura ya que es una carretera de mucho tránsito. Así que tomen medidas y hagan la limpieza de esas zonas».

Bancos en Prebostes

Expone Arantza Amondarain: «Me dirijo al Ayuntamiento porque mantiene con flores todos los jardines de Donostia, pero qué pasa, por ejemplo, con la plaza de los Prebostes de Amara. En mi pueblo, que es Legazpi, se cuidan muy mucho los bancos de pintadas para poder sentarnos. Por favor, estamos pagando en Donosti muchos impuestos como para no poder sentarnos en los bancos».

Calzada de Ategorrieta

Dice B. F.: «Haciendo referencia a las 'mejoras' que el Ayuntamiento ha anunciado implantar en Calzada Vieja de Ategorrieta, de cara a reducir la inseguridad de dicha calle, me parece muy acertado dotarla de una mayor iluminación. Sin embargo, el hecho de crear una acera a un nivel superior de la calzada pero manteniendo su anchura va a seguir siendo claramente insuficiente para los peatones y muy problemática para las maniobras de los vehículos. Si además consideramos la densidad del tráfico que genera las entradas y salidas de los estudiantes del colegio de Jesuitas y mientras el colegio siga sin disponer de una zona de estacionamiento temporal, el caos circulatorio va a seguir sin resolverse y tanto la entrada trasera de Jesuitas como la subida hacia el paseo de Rodil seguirá siendo un auténtico problema. Si a todo esto añadimos que no hay ninguna presencia de policía municipal para paliar esta situación, la probabilidad de hacer convivir en este entorno la circulación de coches, bicis, peatones y segundas filas es compleja».

La Casa del Artista

Denuncia N. Pilarte: «El espanto de cubrimiento de fachada de la calle Miracruz 16 queremos evitarlo en Miracruz 18, donde se ubica la histórica tienda La Casa del Artista. Cubrir la fachada con placas de sate, además de desagradable, sería una agresión al patrimonio estético y cultural de Gros. Exigimos alternativas que respeten la identidad de la ciudad».

Tráfico en Loiola

Expone Gorka: «Insistiendo en las repercusiones negativas de los cambios en el tráfico de Loiola, desconozco si algún responsable municipal es consciente de que, para todos los vecinos con vehículo que viven desde el nuevo Ciudad Jardín hasta la rotonda de los cuarteles, se nos ha anulado la posibilidad de hacer uso de la única vía con doble carril de todo el barrio, los 350 metros de la Travesía de Loiola desde la rotonda hasta la estación del topo. Ni podemos hacer uso de ella para salir teniendo que circular en un único sentido por las calles internas del barrio, ni podemos hacerlo para entrar, teniendo que transitar por la misma Travesía, con un único carril y 3 paradas de autobús en esos 350 metros. Lamentables cambios».