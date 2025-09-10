Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dice Natalia: «En la calle Duque de Baena, a la altura del número 51-53, han colocado un resalte en la calzada a modo de reductor de velocidad para los vehículos. Es muy necesario que reduzcan su altura ya que los coches por más que reducimos la velocidad botamos, pero cuando se trata de motos existe el peligro de salir volando y sufrir un accidente».
El buzón de lectores donostiarras

Sirimiri: Reductor peligroso en Duque de Baena

Jornada de contrastes la del martes; lluvia a la mañana, sol al mediodía y cielos cubiertos por la tarde

DV

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:35

Plataneros

Comenta Maite Higuero: «Soy una vecina de plaza Iñaki Aldabalde y estoy abrumada y muy enfadada por la acometida indiscriminada sobre los plataneros que ... me daban privacidad y protección acústica, visual y de contaminación. ¿Por qué pudiendo haber talado con discreción (como solicitaba la propia Adif) y como se ha hecho en la plaza Fleming, se ha determinado el terciado o mutilación total? ¿Cuál es la justificación técnica? Esta acción reduce muy considerablemente nuestra calidad de vida y ni siquiera se nos ha informado de ello previamente a los vecinos ni se nos ha dado opción a valorar otras opciones como el mantenimiento de los mismos por vía privada. Creemos los vecinos que con toda probabilidad la razón ha sido económica, cómo siempre, vistiéndola como una medida preventiva de seguridad en la zona».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El precio de una casa completa que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  2. 2

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco
  3. 3

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  4. 4

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  5. 5 Lady Gaga sorprende al revelar su bebida favorita: un clásico vasco con un toque personal
  6. 6

    Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación
  7. 7 La metamorfosis veraniega que pone en jaque a los Pirineos: récord de multas, altavoces a todo volumen y acampadas ilegales
  8. 8

    La niña llegó «en estado muy grave» al Hospital Donostia, donde «no se le detectaron enfermedades genéticas»
  9. 9 Las mareas vivas dejan una nueva imagen de las playas de Donostia
  10. 10 La confesión de Nagore Robles a Anne Igartiburu en su podcast: «Me encanta ser vasca»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sirimiri: Reductor peligroso en Duque de Baena

Sirimiri: Reductor peligroso en Duque de Baena