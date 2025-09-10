Sirimiri: Reductor peligroso en Duque de Baena

Plataneros

Comenta Maite Higuero: «Soy una vecina de plaza Iñaki Aldabalde y estoy abrumada y muy enfadada por la acometida indiscriminada sobre los plataneros que ... me daban privacidad y protección acústica, visual y de contaminación. ¿Por qué pudiendo haber talado con discreción (como solicitaba la propia Adif) y como se ha hecho en la plaza Fleming, se ha determinado el terciado o mutilación total? ¿Cuál es la justificación técnica? Esta acción reduce muy considerablemente nuestra calidad de vida y ni siquiera se nos ha informado de ello previamente a los vecinos ni se nos ha dado opción a valorar otras opciones como el mantenimiento de los mismos por vía privada. Creemos los vecinos que con toda probabilidad la razón ha sido económica, cómo siempre, vistiéndola como una medida preventiva de seguridad en la zona».

Piedras en Ondarreta

Comenta Luis A.: «Siendo un tema importante y que ha generado malestar, no tiene ya más recorrido, al menos por este año. Claro que hacemos votos porque vaya mejorando poco a poco y podamos volver a disfrutar de esta playa, como bien dice K.Segurola. Pero de ahí a felicitar a la concejalía de mantenimiento va un trecho. Y no pequeño. Se podrán explicar algunos factores naturales y se podrá recurrir a las mareas vivas, pero es difícil creer que en abril, mayo o junio no hubiera nada que hacer. Y, como se dijo desde la propia concejalía en este medio, se trataba de un problema de contratación. No tiene pase. Se critica para mejorar. El enfoque constructivo de las cosas no pasa por dejar de señalar actuaciones nefastas o simplemente erróneas».

Arquetas molestas

Solicita Baltasar de la Hera: «Al inicio de Mikeletes existen varias tapas de arquetas que no están al nivel de vial y a su paso por encima de buses como la línea 18, ocasiona molestias a los usuarios. Muchos conductores lo saben y procuran evitarlo, pero las circunstancias del tráfico y el arranque subiendo algunas veces no lo consiguen. ¿Solución? Reparar el hundimiento y desnivelado de las tapas de las arquetas».

Suciedad en Riberas

Pide Miren Garbayo: «Por favor, rogaría a quien corresponda mandara el servicio de limpieza al parking y jardines bajo la variante de Loiola, junto a la entrada al barrio de Riberas de Loiola. Llevamos meses con bolsas y restos varios de suciedad y nadie hace nada. Yo creo que tendría que haber menos gente en despachos y más gente pateando la ciudad para dar aviso de esos menesteres».

Agradecimiento

Escribe Juan Luis Egaña: «Quisiera agradecer a la doctora Cristina Marcos del ambulatorio de Altza, la atención y profesionalidad tenida conmigo. Me dirigieron a ella debido que mi doctora Hidalgo se encontraba de permiso o vacaciones. Por un importante hematoma en el gemelo izquierdo, y después de hacerme una ecografía acompañada de una compañera, observaron que podría existir un trombo en la ingle, por ello me enviaron a urgencias del hospital. Los resultados no le gustaron a la doctora Marcos, por lo que me cogió vez para un análisis de sangre. El resultado de los marcadores de trombos fue más del doble de lo normal. Ella me volvió a enviar a urgencias. En este caso quien me hizo la ecografía fue una radióloga, que me hizo una radiografía de la pierna izquierda, tanto por delante y por detrás. El resultado fue que sí había un trombo que se había fijado en alguna parte y era antiguo, por lo que me dieron el alta. Gracias doctora Marcos y de paso también a mi doctora Hidalgo que es estupenda».