Sirimiri: Rajada la jaima de las caseras de la Bretxa

Flores en Pº Francia

Escribe Alfonso Goikoetxea: «Por fin han cortado la hierba en el paseo de Francia pero, según el concejal de Mantenimiento, no van a poner flores, lo cual es muy triste y muy lamentable. Resulta que los mejores jardines de la ciudad carecen de plantas con flor a diferencia de los demás jardines que lucen en todo su esplendor. No se entiende. Además, ahora que estos jardines tienen vallas protectoras se hacen ideales para que se coloquen plantas con flor como en el resto de los jardines de la ciudad. Resulta lamentable la deriva que están tomando estos jardines cuando podrían ser maravillosos si se plantaran flores. Merecería la pena el esfuerzo».

Desvío de líneas

Comenta Manu: «Una vez más, las obras del Topo afectan negativamente al transporte público de la ciudad, que era una de las pocas cosas que funcionaban bien. Ahora, las líneas de Aiete, que paraban relativamente próximas al Centro, desplazan su recorrido al río, como casi todas las demás procedentes del sur, alejándolas de los puntos razonables de parada en el Ensanche. No entiendo muchas cosas que hace este Ayuntamiento, y menos que unas obras para el transporte público perjudiquen de la manera en que lo están haciendo a un sistema de autobuses que servía de forma ejemplar a los donostiarras. Por ser propositivo… ¿no podrían desviarse en Easo el 23 y el 32 por San Martín, Manterola y Zubieta, parando en alguna de ellas, hasta Urbieta donde retomarían su recorrido habitual?»

Poner un semáforo

Dice Reyes U.: «Cuántos años más tienen que pasar para que el Ayuntamiento de Donostia se convenza de lo que los estudiantes ya saben. Que para acceder a la calle Manuel Lecuona, donde se encuentra la copistería e imprenta, los donantes de sangre y los bares y cafés próximos a dicha calle, lo natural es atravesar la avenida de Tolosa desde la plaza de Oñate de la universidad. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que el Ayuntamiento coloque un semáforo en dicho lugar? Han cerrado el seto una y otra vez, pero continúa abierto porque se sigue usando. La razón es muy tozuda y antes de que suceda algo, ¡pongan un semáforo!».

Héroe sin capa

Reflexiona Laura: «Quiero dar las gracias a través de este medio al operario de limpieza viaria que estuvo este viernes santo por la tarde en la zona de San Martín, donde encontró dentro de una papelera mi bolso con mi teléfono y mis pertenencias. Y esa misma tarde se acercó a una patrulla de ertzainas y entrego mi bolso con mis cosas. No sé quién eres, ni cómo te llamas, pero te quiero dar las gracias. Ojalá más gente fuese como tú. No sabes la felicidad que me dio recuperar mis cosas. Espero que la empresa o la vida te lo devuelva con la misma gratitud que siento yo ahora mismo. ¡Muchísimas gracias!».

Amara olvidada

Ane denuncia: «La zona que va desde Pío XII hasta la plaza del Centenario es una zona olvidada, tanto en cuanto a jardines como en limpieza y vigilancia. Los nuevos parterres de los impares de Sancho El Sabio son feos y un nido de ratas. El parque de Araba es peligroso para los niños, con matorrales altos y ratas en ellos, y la parte de la carretera, donde antes había agapantos, ahora es un estercolero sin flores. El Parque de Mentxu Gal lleva años descuidado y sin flores, sin la cafetería que el Ayuntamiento proyectó y no se ha realizado y eso si tiene una belleza natural inigualable con árboles distintos y preciosos. El paseo de Bizkaia necesita la poda de los altos plataneros que llegan hasta el octavo piso y suponen un peligro para la circulación y para los peatones, además de ser una zona con poca iluminación. Es hora de que el Ayuntamiento cuide esta zona».