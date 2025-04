Sirimiri: Podas «absurdas» en Polloe

DV Jueves, 17 de abril 2025, 07:03 Comenta Compartir

Ponte guapa

Escribe Andoni Zamalleta: «Nunca esta ciudad ha estado tan descuidada. Antiguamente, aunque fuera para recibir a los que nos visitaban en temporada, nuestra ciudad se cuidaba especialmente cada año, se ponía guapa. Ahora, entre otras muchas cosas, los bancos y las farolas están sin pintar desde hace años y las barandillas, incluida la icónica de La Concha, muy oxidadas en varios puntos. Son líneas rojas que se están traspasando, impensables hasta hace unos años porque no estamos hablando de un gran presupuesto. Donostiarras, pasead por la ciudad, desde Ondarreta hasta La Concha, desde el paseo de Salamanca hasta Sagüés, por el paseo de Francia. ¿Qué os está pasando? La Fea Easo va ganando terreno. Por favor, ¡haced algo!».

Señal de taxi

Dice María: «En la estación de tren de Atotxa han puesto la parada de taxis en la puerta de la estación, pero no han retirado la señal de Taxi que está en la acera de enfrente dando lugar a equivocaciones».

Asfaltado

Comenta Julián: «Ahora que nos anuncian nuevos cortes de tráfico en el centro de la ciudad para culminar la urbanización de las obras del Topo me pregunto si está previsto reasfaltar todo el centro de la ciudad, que da pena verlo. Espero que esta partida esté incluida en los trabajos que faltan porque no se entendería que abrieran un moderno medio de transporte subterráneo dejando la calle hecha un asco, que es como está ahora. Andar es complicado por algunos pasos de peatones y aceras, pero circular en coche es una odisea con asfalto rajado, mezcla incomprensible de señales de tráfico, agujeros tapados de aquella manera... Zubieta, San Martín, Easo, Arrasate, San Bartolomé y avenida de la Libertad deberían ser reasfaltadas por completo, no parcheadas. ¿Será posible?».

Alquiler

Reflexiona J. M. Mitxelena: «Las viviendas en alquiler son necesarias, pero con una política coherente y una distribución igualitaria y proporcional en los diferentes barrios, algo que hasta hoy no se ha hecho. El Centro y Amara son los barrios en los que se han construido una gran cantidad de viviendas de protección oficial y sin embargo hay barrios como Gros, Miramon, Antiguo o Egia en la que no se han construido. Además gran parte de estas viviendas se han utilizado para la especulación de sus adjudicatarios, y hablo de zonas como Federico García Lorca, Atotxa o Igara. A la vez muchos barrios han visto arrasados su patrimonio, como el Centro, tremendamente castigado con obras absurdas como la construcción del metro que ha causado la destrucción de zonas verdes».

Agradecimiento

Julián de Frutos, secretario de Donostiroller, señala: «Con motivo de la presentación de propuestas para los Presupuestos Participativos municipales de este año nos ha hecho recordar a nuestra asociación una de las acciones que se plantearon en presupuestos de años anteriores y que acaba de materializarse ahora. Desde Donostiroller, asociación de los patinadores y patinadoras de Donostia y alrededores, queremos agradecer a la ciudadanía de Donostia, el voto positivo en el proceso de elección de propuestas que ha conseguido que el estado de los bidegorris, donde desarrollamos nuestra actividad haya mejorado considerablemente. Aunque seamos un colectivo minoritario respecto al del ciclista urbano que es el que utiliza de mayor modo estas infraestructuras, nos hemos visto favorecidos muy gratamente con esta actuación municipal. Esperemos que las propuestas que hemos presentado este año tengan igual aceptación».