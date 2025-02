Sirimiri: poda de los tamarices del paseo de La Concha

En bici al Hospital

Opina Francisco Aedo: «Me parece una gran noticia la apertura de un aparcabicis cubierto en Hospitales, pero no tiene ningún sentido. ¿Para qué lo ... abren si no hay bidegorri? Es imposible de entender que se abra un aparcabicis cubierto al que nadie podrá llegar. Siendo Hospitales y Miramon dos zonas de la ciudad con una enorme capacidad de atracción de trabajadores y visitantes, debería construirse un bidegorri desde la zona de Anoeta lo antes posible. A buen seguro que sería uno de los más utilizados de la ciudad y daría un servicio magnífico a miles de trabajadores y visitantes que a diario tenemos que desplazarnos tanto a Hospitales como a Miramon».

Lluvia de cemento

Escribe Imanol: «A falta de nieve, no podía faltar la clásica lluvia de cemento con la que nos obsequia Cementos Rezola cada cierto tiempo. El pasado sábado amanecimos en Añorga Txiki con una capa de cemento inaceptable emitida desde la fábrica, como viene sucediendo desde hace décadas, sin que nadie sea capaz de poner freno a estas emisiones. Tal vez ahora que se verá afectado algún cargo del Ayuntamiento o la Diputación que viva en los adosados de Atotxa Erreka decidan abordar una cuestión que atenta contra la salud y el medio ambiente».

Conductor de Dbus

Denuncia Iñigo A. algo de lo que fue testigo en un autobús: «Ocurrió el pasado viernes, día 14, en un autobús de la línea 28 Amara-Hospitales. Eran alrededor de las 14.45 horas. Yo iba sentado en el asiento delantero derecho del autobús y fui testigo de un comportamiento lamentable del conductor (bus número 415, matrícula 8921 LDB). Circulábamos por la calle Urbieta y un conductora que iba por su carril señalizó con el intermitente a su derecha para meterse a la calle Larramendi. El chófer del bus se puso hecho un basilisco, creo que sin razón porque el conductor del coche había señalizado con el intermitente, y no solo le pitó con la bocina sino que le hizo un gesto obsceno con el puño cerrado y el dedo medio erguido para que el conductor lo viera al mirar por el retrovisor. ¿Es esto un comportamiento aceptable en el conductor de un servicio público? Un poquito de educación, por favor».

Mantenimiento

Denuncia un lector: «En las principales calles de la ciudad, desde la avenida de la Libertad al paseo de Bizkaia, hay adoquines rotos en el paseo del Árbol de Gernika y en muchas calles de Amara. Mucha gente está teniendo caídas y no sé si los donostiarras deberían empezar a denunciar al Ayuntamiento. Es increíble el deterioro que está sufriendo Donostia en estos últimos años y el Ayuntamiento elude su responsabilidad y no se da cuenta de que a los donostiarras nos importa ver nuestra ciudad como lo fue hace solo una década, una ciudad, limpia, segura, bien iluminada, con nuestras calles y calzadas seguras y nuestros jardines bonitos y no hechos una porquería con los árboles sin podar. Queremos tener la ciudad como los que ya tenemos cierta edad la hemos conocido».

Contra los grafitis

Propone Javier: «Ante la lacra de los grafitis y después de leer el artículo del pasado domingo en DV, me permito hacer una sugerencia: pedir el DNI cuando se compren los botes de spray que utilizan los grafiteros. De esa manera habrá un registro y será más fácil identificar a los que de manera implacable ensucian las ciudades».

Kinyabalanga Niamizi

La asociación Kinyabalanga Niamizi informa de que mañana celebrará su asamblea anual. Será a las 17.30 horas en el centro Uhain (San Martín, 50). La entidad cumple 25 años de ayuda a las islas del lago Kivu en la República Democrática del Congo.