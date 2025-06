Sirimiri: «¿Por dónde pasamos los peatones?»

DV Sábado, 14 de junio 2025, 06:45 Comenta Compartir

Ana Azpiazu denuncia: «El día 3 acudimos al ambulatorio de Gros. Mi hermano no se encontraba bien. Nos atiende su médica de cabecera, muy ... amablemente, para descartar ciertas anomalías, nos hace un volante para acudir a urgencias para hacerle un escáner. Llegamos hacia las 12.30 horas. A las 15.15 le llevan a hacer las pruebas pertinentes. A las 17.35, la doctora me comunica que le trasladan a la sala de resultados a falta de una radiografía. A las 21.00, por fin la radiografía y un análisis de orina. A las 22.00, la doctora nos dice que no hay infección de orina, pero falta el resultado de la radiografía. A las 02.00, llega el resultado de la radiografía. Tiene neumonía y hay que ingresar. Por supuesto, me enfadé mucho. Es inhumano esperar más de 6 horas para los resultados. Nuestra queja no es por la atención de médicos y enfermeras. No se puede tener a los enfermos horas y horas en una camilla. Por lo menos los acompañantes podemos movernos, salir a tomar el aire e incluso comer y beber, pero ellos no pueden. Está claro que algo falla, falta de médicos, enfermeras... Mi hermano estaba agotado tras casi 12 horas en camilla».

Barrenderos Comenta J. P.: «El miércoles vi a un barrendero con su carro en Errotaburu, anteriormente lo vi en Benta Berri. Gracias al Ayuntamiento por rectificar y quitarnos la ensordecedora sopladora y poner un profesional de la limpieza». Buzón ciudadano Iñigo Antza escribe: «A lo largo de los últimos 4 años, he presentado alrededor de cinco reclamaciones en el Buzón de la Ciudadanía del Ayuntamiento, sin haber recibido respuesta ni ver solución alguna al problema planteado. Me refiero al evidente abandono por parte del Ayuntamiento en la calle Juan Carlos Guerra 14 y sus alrededores, en Bidebieta. En concreto, la falta de mantenimiento y poda de los árboles es preocupante: ramas de gran tamaño que llegan a tocar el suelo o se aproximan peligrosamente a los techos de los coches aparcados. Esta situación no solo supone un riesgo para viandantes y vehículos, sino que provoca una gran suciedad debido a las semillas que caen al suelo, convirtiéndolo cuando llueve en una superficie resbaladiza, como si de una pista de patinaje se tratase. Llevo tiempo insistiendo en esta reclamación sin obtener respuesta ni acción por parte de los responsables. Da la impresión de que no quieren hacerse cargo. El Buzón de la Ciudadanía hace el registro y nada más. La persona en el 010 me indica que pasa nota a la sección responsable y me facilita el número directo del área de Mantenimiento. Dicho teléfono es atendido por un contestador. En cuatro años, nada. ¿Qué hago? Soy consciente de que no vivimos en el Centro, pero eso no justifica un trato desigual». Alto de Miracruz Denuncia Roberto: «En el Alto Miracruz existe un límite de 30 km/h por zona escolar y el tráfico es brutal, con velocidades de autopista. Las motos toman Alcalde Elosegi como un circuito, hay continuos saltos de semáforos en rojo, especialmente a la puerta de La Asunción, y el Ayuntamiento, Movilidad, la Guardia Municipal... lo saben y lo toleran».

