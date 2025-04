Sirimiri: La niebla se apodera de la bahía

Buses y carreras

Protesta I. E. por el funcionamiento de Dbus: «Es una vergüenza cómo gestiona el Ayuntamiento el servicio de autobuses urbanos. Si normalmente funcionan fatal ... en cuanto a horarios y frecuencia, los días festivos cuando hay, como ocurrió el domingo 6 de abril, carreras urbanas es infinitamente peor. Estuve desde las 11.45 horas en la parada de Satrustegi para coger el autobús lanzadera que sube a Igeldo y no pasó ninguno hasta las 12.30. En este caso, ya teniendo que pagar el billete. Vergonzoso, como siempre».

Caseras de la Bretxa

Comenta I. G.: «Estoy muy contenta con la idea de que las caseras de la Bretxa vayan a estar dentro del edificio Pescadería. Así estarán bien resguardadas. Cuando era joven y las veía al aire libre sufría mucho, así que felicidades y muchas gracias a todos los que han participado en la toma de esta decisión».

Línea 35 de Dbus

I. A. S. suplica: «El paseo de Arriola y Tontorgoxo necesitan urgentemente el autobús de la línea 35 cada media hora. No podemos subir esa cuesta andando».

Inseguridad

Señala José Miguel Mitxelena: «Mientras que en municipios como Irun, Hernani y Zarautz ha descendido la criminalidad gracias a que su Guardia Municipal pasea constantemente a pie por sus calles, en Donostia no deja de ascender. Y eso que aquí las personas no denunciamos por el mal funcionamiento en los últimos tiempos de nuestras policías y el atasco y mal trato en los juzgados en los que no solo se eternizan los expedientes sino que a los agraviados se nos trata mucho peor que a los delincuentes y tenemos que pagarnos un abogado y asumir que el delincuente conozca nuestra identidad y domicilio. Como he leído reiteradas veces en esta misma sección, los ciudadanos estamos hartos, queremos que la Guardia Municipal patrulle a pie y si no son suficientes efectivos que se instalen cámaras por todas las calles de la ciudad. La policía no puede poner la excusa de que detiene a los delincuentes y el juez los pone en libertad. Al mismo tiempo, los migrantes deben cumplir las leyes y ordenanzas municipales como los demás, pero en caso de incumplirlas y estar de modo irregular deberían ser expulsados a sus países de origen».

Ruido y molestias

Denuncia Martín Azpeitia: «Es recurrente el ruido y las molestias generadas por las personas que acuden a la sede de la sociedad APSAS. Tanto a los vecinos como a los viandantes. Consumo de alcohol en el exterior de la sociedad, ruidos, gritos, ocupación de acera, de vía pública y aparcamientos, esto es el día a día. Desconozco las ordenanzas municipales pero creo que estas actitudes no deben estar permitidas y que la Guardia Municipal debería mantener cierto orden. Sin embargo, deben de estar a otras cosas porque hacen caso omiso a las reclamaciones y quejas de los vecinos. A quien corresponda».

Excrementos

Se queja Amparo: «Era algo que veíamos no tardaría en suceder en el parque del palacio de Aiete. También a nuestros parques han llegado los dueños desalmados de los perros. En este parque maravilloso del barrio, y también de toda la ciudad, hemos pasado de no poder pisar la hierba a que todo vale. No hay derecho a tener tan poco respeto por los espacios comunes. Una llamada a quien corresponda. Y que conste que soy muy amante de los animales».