Sirimiri: un mar de hinchables en Garbera

Bajada a Ondarreta

Javier comenta: «Para acceder a la playa de Ondarreta bajando desde la calle Matia, una vez cruzada la carretera y el bidegorri hay un ... tramo de unos veinte metros de largo por unos tres metros de ancho que discurre entre los jardines. Hace años que este tramo ha perdido la gravilla y directamente pisamos la grava gruesa y bastante polvo. En los bordes han aparecido los antiguos bordillos de los jardines, con los hierros cortados y además el transito de gente ha formado dos charcos que no desaguan. Cuando llueve hay charcos asegurados para cuatro días y la gente tiene que sortearlos por el borde o directamente pisando la hierba. Esto se agrava los días de mayor afluencia en verano, cuando mucha gente deja candadas las bicicletas a los elementos de forja que bordean los jardines, estrechando el paso y obligándonos entones sí a pisar el charco. Una solución sería poner baldosa de canto rodado al igual que otras zonas de los mismos jardines. Entiendo que ahora con el verano encima no es momento de hacer nada, pero estaría bien tenerlo en cuenta para el próximo año».

Respeto patrimonio

Dice Ane Iriarte: «Hay veces que demuestran que viven en su burbuja. A la hora de adoptar decisiones deben de mirar un poco más a lo que pide la sociedad donostiarra. Somos una ciudad pequeña, a la que le gusta conservar su patrimonio, tanto el de sus edificios como el de sus montes, árboles, parques, jardines y hacer un entorno sostenible, conforme a la naturaleza, respetuoso con el medio ambiente, cuidando la calidad de vida de los barrios, manteniendo la ciudad limpia, segura, con las diversas policías patrullando a pie, con los bancos limpios, pintados, con las aceras reparadas, con los autobuses funcionando tan bien como lo hacen ahora y haciendo políticas educativas para dejar el coche y usar la bici, las piernas o el transporte público. Cuidemos lo que tenemos y dejémonos de grandes obras que han sido un fracaso y un sinvivir para gran parte de los donostiarras. Tenemos que aprender a mantener y reutilizar y no a demoler y hacer nuevo. Trabajar para el ciudadano y salir de la burbuja para ver lo que de verdad hay que cuidar».

Autobús línea 28

Reclama Alex: «Leo la noticia en su periódico sobre la apertura al tráfico de la calle Easo tras las obras. En ella, informan que Olatz Yarza, concejala de movilidad, dice que todavía están determinando qué líneas de autobuses volverán a pasar o no por dicha calle. La verdad es que tras multitud de peticiones, por diversos medios, de que vuelvan todas las líneas o al menos la línea 28, por dicha calle es alucinante que todavía no haya una decisión tomada. ¿Puede ser que no quieran informar sobre ello para evitar quejas hasta que ya sea algo inevitable? Por favor, atiendan a la ciudadanía».

Pasarela Gladys

Protesta Martín Aramburu: «Como reiteradamente se ha denunciado en las emisoras locales, está pasarela tiene un montón de tablones levantados que ponen en peligro a los ciudadanos, en especial a los niños pequeños, ancianos y discapacitados. Debe repararse a conciencia, pues alguna otra vez se ha reparado chapuceramente y el resultado aquí lo tenemos. La pasarela contigua, la de Mikel Laboa se reparó perfectamente en lo que se refiere a las maderas del firma, si bien la roña de sus barandillas y sus elementos metálicos ahí siguen, y no hace falta que le explique al responsable de mantenimiento urbano los graves riesgos para la salud si se ingiere, esta pasarela está a la salida de un centro escolar donde van niños muy pequeños. Arreglen los desperfectos y hágase bien».