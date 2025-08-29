Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Denuncia Miguel Angel: «El jueves 21 una barandilla que protege el césped en el Boulevard se encontraba en este estado. Qué mala imagen es para la ciudad que uno de los lugares más visitados se encuentre así. Solicito al Ayuntamiento que repare este destrozo tan evidente».
El buzón del lector donostiarra

Sirimiri: Mala imagen en el Boulevard

Temperaturas frescas y cielo encapotado con amenaza de lluvia durante toda la jornada para cerrar el mes

DV

Viernes, 29 de agosto 2025, 06:18

Refugios climáticos

Comenta Begoña Gárate: «He leído el artículo de DV y, si bien me parece una buena idea, debo decir que para mí el mejor ... paseo por la frondosidad de sus árboles y su sombra es el paseo de Bizkaia, por su cercanía del río y porque al mismo tiempo se encuentra cerca del parque de Araba, del parque Mentxu Gal y de Cristina Enea. Eso sí, el Ayuntamiento debería cuidarlo más porque hay una circulación desmedida con la contaminación acústica y ambiental que eso supone y porque los bancos están hechos una pena, sin barnizar hace muchos años y cubiertos de un verdín que mancha la ropa, por lo que o bien se limpian y barnizan con protección para la madera, o se ponen nuevos como se ha hecho en el parque de Araba. Es una gran idea la de los refugios climáticos basados en la naturaleza, parques y jardines, ya que entre calles los comercios, sobre todo las cadenas que todos tenemos en mente, con sus aires acondicionados a todo trapo elevan la temperatura de nuestras calles peatonales».

