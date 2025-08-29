Sirimiri: Mala imagen en el Boulevard

Refugios climáticos

Comenta Begoña Gárate: «He leído el artículo de DV y, si bien me parece una buena idea, debo decir que para mí el mejor ... paseo por la frondosidad de sus árboles y su sombra es el paseo de Bizkaia, por su cercanía del río y porque al mismo tiempo se encuentra cerca del parque de Araba, del parque Mentxu Gal y de Cristina Enea. Eso sí, el Ayuntamiento debería cuidarlo más porque hay una circulación desmedida con la contaminación acústica y ambiental que eso supone y porque los bancos están hechos una pena, sin barnizar hace muchos años y cubiertos de un verdín que mancha la ropa, por lo que o bien se limpian y barnizan con protección para la madera, o se ponen nuevos como se ha hecho en el parque de Araba. Es una gran idea la de los refugios climáticos basados en la naturaleza, parques y jardines, ya que entre calles los comercios, sobre todo las cadenas que todos tenemos en mente, con sus aires acondicionados a todo trapo elevan la temperatura de nuestras calles peatonales».

Calle San Martín

Escribe A. Agirre: «Quiero ratificar la petición de Xabier Amuchastegui sobre la calle San Martín entre Urbieta y Easo, para que, en lugar de poner una parada de taxis, que viendo la situación de la ciudad estará la mayor parte del tiempo sin taxis, se abra ese carril al tráfico normal. Con ello, se liberaría el Centro de los coches que quieren salir hacia el este y que ahora, desde Urbieta, están obligados a dar la vuelta por Larramendi, para volver por Easo hasta San Martín».

Peligro en el Centro

Alerta Luisma Zabala: «Vuelvo a escribir para que de una vez, y por favor, desde Movilidad tomen cartas en el asunto. Recientemente, había 15 niños en la vía peatonal situada entre las calles Bergara y Etxaide y un coche no se llevó por delante a seis de ellos por pura casualidad. No sé si están esperando a que ocurra algo de verdad para tomar cartas en el asunto. Pero, por favor, hagan algo ya y, por favor, eviten que pase algo y lo tengamos que lamentar. Y al gremio de los taxis, que se conciencien que por aquí no pueden pasar».

Dejadez en Martutene

Denuncia Karmele I.: «Desde la finalización de las obras del encauzamiento del Urumea, el paseo del río presenta un estado de abandono total a la altura de la calle Apostolado 2, en Martutene. Dicho paseo no ha recibido labores de mantenimiento ni corte de hierbas y matorrales desde la finalización de las obras (hace 5 años), lo que ha provocado la proliferación de vegetación que genera falta de seguridad y salubridad. Resulta llamativo comprobar que, en contraste, a la altura del paseo Sarroeta, ubicado en la misma zona, sí se llevan a cabo trabajos de mantenimiento de manera periódica».

Malestar ciudadano

Comenta J. P.: «No hay un día que la paciencia ciudadana no se vea superada por la incompetencia de este Ayuntamiento. Yo soy el concejal de Mantenimiento y ya estaría en mi casa. Qué pena de playa de Ondarreta... Dice que está haciendo los pliegos para solucionar lo de las piedras 'para el año que viene', Bueno pues este año que no cobre... si acaso el año que viene. Lo de la estación de autobuses ya no tiene ni medio pase... y lo del parking de La Concha... no sé de qué se quejan los residentes si el alcalde dice que estamos en una ciudad supersegura. Hasta el mismo lehendakari dijo lo contrario. No nos merecemos tanto mediocre».

Banderas en la playa

Dice K. Aranburu: «El puesto de los socorristas en La Concha (muy bajito) y la bandera indicativa de la situación de la playa, no se ven desde ningún sitio de la playa y desde luego pasados los relojes tampoco. ¿Cómo se pueden hacer las cosas tan mal y no se mantienen las torretas y las banderas de antaño?».