Sirimiri: mal estado de las escaleras en Anoeta

Vertedero en Gros

Solicita Mar vigilancia en la plaza Cataluña: «Hace un tiempo comenzó la construcción de unas viviendas en el antiguo edificio de Telefónica después de ... estar durante muchos años ocupado por mendigos y basuras. No sé cuál será el motivo pero la obra está parada y enfrente de la zona de la obra se ha instalado un auténtico vertedero de basura que no sé si viene de la obra o procede de los vecinos que, aprovechando la ocasión, no van a los vertederos. Ya me gustaría que un responsable de este tema se diera una vuelta por la zona».

Añorga incrédula

Expone Xaesbi: «Tiempos ha, en enekogoia.eus ('Donostia los próximos 4 años. Propuestas 2019-2023. Donostia y sus barrios') y refiriéndose a Añorga reflejaba la segunda fase de la bulevarización de Añorga como algo que el barrio demandaba y que, suponíamos, por lo visto mal, era una preferencia, urgencia del barrio. ¿Propaganda electoral, sin más? Pensé que no, que esta vez sería diferente. En DV del 04/05/19 a toda la página 14, leíamos 'Las obras para completar la bulevarización de Añorga arrancarán este otoño'. Tenía razón, esta vez sí, sería diferente. Casi tres años después, el 01/05/22 y también a página completa, 'La bulevarización de Añorga finaliza dando protagonismo a peatones y ciclistas'. Un chandrío, vamos. Pocos días más tarde, el 28/01/22 corrección: 'La obra de Añorga se completará más adelante'. Pues parece que no va a ser diferente. El no va más fue cuando, de manera poco decorosa, y utilizando el centenario de Eduardo Chillida, se les llenó la boca anunciando que 'merecía un paseo desde el Peine del Viento hasta Zabalaga', que se terminaría a lo largo de las celebraciones conmemorativas que se iban a realizar. Este pasado jueves, en página completa leímos 'La segunda fase de la bulevarización de Añorga arrancará en otoño y durará cuatro meses'. En la misma página, en recuadro inferior nos avisan, eso sí, que la intervención en la calzada, con dos carriles y sin isleta, se abordará 'más adelante'. Vamos, que seguiremos sin verla terminada. Pues no, no es diferente. Más de lo mismo. Después de esto, entenderéis, servidores públicos, que no os creamos absolutamente nada. Lo dicho: ante vosotros, vuestras actitudes, Añorga incrédula».

Urinarios

Denuncia Baltasar de la Hera: «Sin evacuatorios públicos para aguas menores, en particular para los paseantes de setenta años hacia arriba, desde el tramo paseo de La Concha, Ondarreta o plaza Sert, aun previendo se presentan las ganas por el día, la edad y la vejiga cambia de forma y volumen y pide desabrochar y vaciar. Pero, señores de Movilidad, ¿dónde se puede hacer con respeto y, educación sin molestar a nada ni a nadie? Es que en el recorrido citado u otros, aunque sea solo en temporada veraniega, se tenía que instalar, por ejemplo disimulado y anunciado, entre los arbustos y bancos de descanso».

Robos en Ondarreta

Protesta María Azkarate: «Todavía no ha empezado la temporada de playas y los habituales de Ondarreta ya estamos quemados. Llevamos unas cuantas semanas en la que los únicos días que no hay robos es cuando llueve. No sé cuál es la solución, pero para eso les pagamos a los responsables del Ayuntamiento. Hagan su trabajo, que si no el verano se les va a hacer muy largo.

Diligencia en obras

Escribe Luis Manterola: «Por fin hay una empresa que empieza las obras y las termina en un plazo normal. Se están haciendo unas obras en las calles Mayor y Fermín Calbetón y conforme ponen los tubos de conducción eléctrica inmediatamente sellan y a los dos o tres días terminan la zona levantada. Gracias a Urbicolan por su diligencia».