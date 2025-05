Sirimiri: Se inauguró el sábado en Ulia el parque Josetxo Mayor

Calle Easo

Escribe Juantxo Sabadie: «Se aprecia estos días un avance en la urbanización de la calle Easo, aparecen los nuevos bordillos que van a ... delimitar las amplias aceras. Como estaba previsto, se destinará un espacio para las terrazas de hostelería. Animo a que se diseñen las terrazas con mobiliario, mesas, sillas y parasoles con un criterio estético (en colorido, etc.) y uniforme como se hace en otros lugares, sin estridencias, sin publicidad cutre en las sombrillas. Merece la pena que los hosteleros unáis vuestra imaginación e iniciativa para dignificar esa zona de ocio, para que sea un lugar con clase y con la belleza que caracteriza a Donostia, en ese brazo que se extiende hacia la bahía. Las aceras son lugares para todos los donostiarras. Diseñen, por favor, algo digno. Por poner un ejemplo, la hostelería de San Martín ha quedado como un referente. Como dijo Gabriel Celaya... San Sebastián ciudad abierta».

Obras en Zabaleta

Dice Antonio, vecino de Gros : «Son las 18.30 horas. Una señora con andador, de unos 80 años de edad, va por la acera de la calle Zabaleta. Cuando ha intentado salir de la acera y subir al portal 37, no se ha caído porque su hija le ha ayudado, además de otras personas que se han acercado. Me dirijo a los responsables de la obra en el antiguo edificio de Telefónica. ¿Han visto ustedes la desfachatez de calle que nos han dejado? Estamos esperando más de tres meses que nivelen la calle. ¿Dónde está la inspección de las obras?».

Bancos en mal estado

Señala Fernando F.: «En la calle Bernardo Estornés de Ibaeta hay seis bancos que en 20 años aproximadamente que tienen no se han tocado para nada. Recomiendo a algún responsable municipal que se acerque y compruebe su mal estado».

Charcos en Bidebieta

Comenta Ibai: «Juego al fútbol en el campo de Bidebieta casi todos los días con mis amigos. Quería contaros que hay un charco bastante grande en un sitio del campo. Siempre está ahí, aunque no llueva mucho. Cuando jugamos, a veces no lo vemos bien y nos resbalamos. Ya se han caído varios amigos y yo también me he caído muchas veces. Duele un poco cuando te caes y además te manchas todo de barro. Y lo peor es que, aunque luego haga sol y el charco se seque un poco, queda una capa de barro resbaladiza. Así que incluso los días después de llover, seguimos resbalándonos igual. Es muy peligroso porque alguien se puede hacer mucho daño si se cae fuerte. Nos gustaría mucho que lo arreglaran para que podamos jugar sin miedo a resbalarnos, ni con el agua ni con el barro. ¿En el Ayuntamiento o en Donostia Kirola podríais hacer algo para que el agua no se quede ahí? Nos encantaría que el campo estuviera bien para poder seguir jugando sin problemas. Muchas gracias por escucharnos».

Motos y fútbol

Ricardo Albizu contesta «a la motera que expuso el caso de la multa que le pusieron por aparcar en la acera. Decirte que la próxima vez lo que deberías de hacer es no aparcar en sitios indebidos, y así te ahorrarías la multa. A mis padres, además de a la mayoría de los vecinos de Amara, no se les ocurre aparcar en la acera y ausentarse durante varias horas. Será para ti más cómodo hacerlo, pero las normas están para cumplirlas. Estoy de acuerdo en que se habilite un lugar para aparcar motos, pero de no haberlo, tendrás que arreglártelas como puedas».

Agradecimiento

La familia de Francisca Manterola Izaguirre quiere «con el corazón lleno de gratitud expresar nuestro más sincero agradecimiento al centro Matia Rezola, en especial a la primera planta, por todo el cuidado, la dedicación y profesionalidad que han demostrado durante todos estos años. Por su calidez, humanidad y cariño hacia nuestra amatxo. Mila esker».