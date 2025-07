Sirimiri: Hierro saliente en un alcorque en la Zurriola

Caseras de la Bretxa

Comenta Alfonso Goikoetxea: «Me parece fatal la propuesta de EH Bildu para que las caseras de la Bretxa sigan descargando ... sus productos con sus furgonetas en la nueva plaza de la Bretxa. Para los vecinos de la Parte Vieja y los demás peatones es muy molesto que la plaza acoja furgonetas de reparto, y con la gran obra que se está haciendo en el mercado, sería un gran fracaso colectivo que un espacio peatonal tan importante siguiese recibiendo molestas furgonetas de reparto. Si con el espacio habilitado en Aldamar no es suficiente, se podrían eliminar algunas plazas de aparcamiento en Euskal Herria o General Jauregi, sin que las furgonetas de reparto tengan que invadir la plaza de la Bretxa, que debería de ser solamente para los peatones».

Autocaravanas y Berio

Denuncia Antonio: «Todos los días del verano, el parking de autocaravanas de Berio es un continuo ir y venir de furgonetas camperizadas y autocaravanas, las cuales campan a sus anchas, la gente viene y tiene sus enseres en la calle y el Ayuntamiento no quiere poner solución... En otros países esto no pasa y menos en zonas residenciales. Se debería perseguir, sancionar y prohibir este tipo de conductas. Como vecino me siento completamente olvidado y maltratado. ¿Cuándo piensa el Ayuntamiento sacar el parking de autocaravanas de Berio? Mientras esté en nuestro barrio, el efecto llamada y los que acampan fuera van a seguir en aumento, como se puede ver en las aplicaciones que usan en el mundillo... ¡Menuda imagen está dando el Ayuntamiento!».

Badén en Aiete

Escribe Lucia I.: «Me dirijo al Departamento de Movilidad como vecina del paseo Doctor Marañón para solicitar la instalación de un resalto reductor de velocidad, concretamente en el tramo próximo a la curva que precede al paso de peatones ubicado frente al Coro Easo. En dicha zona, los vehículos –tanto coches como motocicletas– circulan a gran velocidad, incluso al aproximarse a la curva y al paso de peatones, lo que ha generado ya varios sustos y situaciones de riesgo real de atropello para los peatones, especialmente para niños, personas mayores y personas con movilidad reducida. Creemos que la colocación de un resalto u otro tipo de elemento reductor de velocidad podría mejorar significativamente la seguridad vial en ese punto, obligando a los conductores a reducir la velocidad antes de la curva y del paso de cebra».

Educación en el autobús

Iñaki protesta: «Estos días la ciudad está llena de jóvenes que vienen a disputar la Donosti Cup. Sin duda es una buena oportunidad para que conozcan nuestras costumbres y educación. Y una de ellas sería enseñarles a ceder el asiento en el transporte público a las personas de mayor edad, sin que tengan que estar impedidas o sean discapacitadas. El otro día viajé en un autobús interurbano en el que el 70% de los usuarios eran adolescentes o jóvenes. Sin embargo, ninguno hizo el menor amago de ceder el asiento a la gente de mayor edad, que bien podríamos ser sus abuelos. A mayor escarnio, me senté en el suelo y la única reacción que vi alrededor fue de muecas de burla y sonrisas. Habrían visto algo gracioso, donde yo vi falta de respeto y educación. He viajado bastante por el mundo y en países de menos desarrollo y más carencias he visto todo lo contrario: cuando una persona mayor monta en un transporte público, falta tiempo para que un joven se levante y le ceda el asiento».