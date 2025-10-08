Sirimiri: Fiesta en el hogar del jubilado de Bidebieta

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Este pasado sábado se celebró en el hogar del jubilado de Bidebieta uno de los días más bonitos del año. Una fiesta en la que se homenajeó a Bondad Tabernero, Mari Luz López, Desideria Martín y Mercedes Moreno, que han cumplido 90 años, y a Pilar García, que ha cumplido 100. Acudieron a la cita el alcalde Eneko Goia y Mariaje Idoeta, concejala de Barrios.
Nueva jornada primaveral la del martes, con el sol luciendo todo el día y un ligero aumento del mercurio

DV

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:01

Cámaras y seguridad

Escribe Martín: «Para sentirnos seguros, para quitar el miedo a pasear o ir a nuestras casas cuando anochece, pido como mucha gente ... lo ha hecho a través de diferentes medios de comunicación, que se instalen cámaras en las calles de Donostia, en especial en los puntos negros conocidos por todos. En otras ciudades españolas y europeas están instaladas y contribuyen a dar seguridad a los ciudadanos de todas las edades, cuando en ciudades como la nuestra las diversas policías no patrullan a pie. Hoy en día es ridículo pretender negar la instalación de las mismas aduciendo el derecho a la privacidad, son muchas las comunidades de vecinos que las tienen instaladas en sus portales y muchos los municipios que las han instalado en sus calles evitando situaciones de violencia y persiguiendo a los delincuentes que han cometido delitos contra las personas, el patrimonio público y el privado. Y pedir que de una vez se reúnan las diversas policías que operan en Donostia con jueces, fiscales y autoridades locales, es algo que no puede esperar y los donostiarras estamos pidiendo a gritos».

