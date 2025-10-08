Sirimiri: Fiesta en el hogar del jubilado de Bidebieta

Cámaras y seguridad

Escribe Martín: «Para sentirnos seguros, para quitar el miedo a pasear o ir a nuestras casas cuando anochece, pido como mucha gente ... lo ha hecho a través de diferentes medios de comunicación, que se instalen cámaras en las calles de Donostia, en especial en los puntos negros conocidos por todos. En otras ciudades españolas y europeas están instaladas y contribuyen a dar seguridad a los ciudadanos de todas las edades, cuando en ciudades como la nuestra las diversas policías no patrullan a pie. Hoy en día es ridículo pretender negar la instalación de las mismas aduciendo el derecho a la privacidad, son muchas las comunidades de vecinos que las tienen instaladas en sus portales y muchos los municipios que las han instalado en sus calles evitando situaciones de violencia y persiguiendo a los delincuentes que han cometido delitos contra las personas, el patrimonio público y el privado. Y pedir que de una vez se reúnan las diversas policías que operan en Donostia con jueces, fiscales y autoridades locales, es algo que no puede esperar y los donostiarras estamos pidiendo a gritos».

Buzón municipal

Nora comenta: «Sr. alcalde Eneko Goia y futuro alcalde Jon Insausti, sería necesario reactivar el Buzón de la Ciudadanía, que en su día existió para dejar avisos sobre pequeños desperfectos que los ciudadanos encontraban en la ciudad (tapas levantadas de compañías telefónicas, aceras con baldosas rotas, bancos rotos, etc) y en aquel momento existió una brigada de cuatro personas, trabajadores del Ayuntamiento, posiblemente albañiles a quien mandaba un señor llamado Avelino, brigadilla, que era una gozada, pues los problemas menores en las infraestructuras los solucionaban rápido y con maestría».

Sanidad y euskera

Marije dice: «Cualquiera que vaya una tarde a un centro de sanidad privada en San Sebastián se dará cuenta de que el gentío y el tráfico que allí se produce son buenos indicativos de que la sanidad pública no está funcionando como debería. Ante este panorama, me parece poco honesto que el actual consejero, –por cierto, no euskaldun–, eche balones fuera diciendo que más del 50% de los que se forman en Osakidetza no se queden aquí y que, por lo tanto, la solución es valorar el euskera en el MIR. Mire, señor consejero, la gran mayoría que decide irse a otras administraciones lo hace precisamente porque no es posible consolidarse en una plaza fija sin el perfil de euskera. No sólo se va gente de otras comunidades autónomas, también se marcha talento nacido y formado aquí en Euskadi que, sin perfil, prefiere irse a Cantabria donde encima les ofrecen mejores condiciones».

Integración

Opina Ane: «La única manera de ser una sociedad multicultural y convivir en igualdad es que quienes han venido desde otros países buscando una vida mejor respeten las normas de convivencia que precisamente les han hecho huir de sus países de origen. Cosas tales como respetar a las mujeres, a las personas diferentes, las leyes, las ordenanzas municipales, la educación, cuidando lo público (circulando por donde hay que ir con monopatines, bicicletas y no por sitios prohibidos), no tirar papeles al suelo, no escupir y desterrar la violencia de todo tipo. Solo así seremos una sociedad multicultural e integrada trabajando conjuntamente para un futuro mejor».

Kiosco en el hospital

Sugiere Puri: «Podrían quitar el antiguo kiosco del Hospital, que está cerrado hace tiempo. Lo único que hace es quitar sitio para la gente que está esperando a los buses y podrían poner más visible el panel horario de los mismos, que ahora está mal situado y se ve mal».