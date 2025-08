Sirimiri: Descuido de los bancos en Ondarreta

Parking Zuhaizti

Pregunta Txema: «¿Para cuándo piensa solucionar el Ayuntamiento el problema ocasionado a los más de 300 usuarios del parking de su concesión ... en Zuhaizti? El periplo que tienen que hacer los mismos para acceder y estacionar dando una vuelta de unos dos kilómetros por la Avenida de Ategorrieta y posteriormente entrar por la calzada de Egia es un acceso muy peligroso, especialmente para motos y peatones por su estrecha acera y calzada muy mal acondicionada. Una solución urgente podría ser volver a reabrir la calle Misericordia hasta el nuevo reacondicionamiento de acceso desde los juzgados, prometido por el consistorio, que se va a volver a retrasar según se ha anunciado».

Parque Zubimusu

Dice J. M. Odriozola: «A finales del mes de mayo, otro u otros cerebritos de los que abundan en nuestra ciudad, estando aburriditos y sin paredes, puertas, muros, etc, que decorar, se dedicaron a tronchar, romper y arrancar unas cuantas cañas de las que rodean el charquito –antes estanque– del parque de Zubimusu. No contentos con ello, y en el colmo de la alegría, las tiraron al agua de dicho estanque. Con el tiempo, han ido cambiando de color y ahora, ya con un estupendo color marrón y dado que nadie se ha molestado en retirarlas, e incluso de limpiar el estanque, la imagen es el remate a la colección de hierbajos que crecen en los alcorques, entre las piedras, en las juntas de las paredes, etc. Y ya puestos, hace muchísimos años que de las dos figuras de niños de las que salían sendos chorros de agua, sólo sale de una de ellas. La otra luce una espléndida maleza, muy parecida al árbol que sale del muro del paseo del Tenis. En fin, desgraciadamente, nada nuevo».

Aceras sin árboles

Protesta Alfonso Goikoetxea: «Una imagen vale más que mil palabras y la foto de DV del alcalde Goia con el consejero Itxaso en Ciudad Jardín (Loiola) en una nueva acera es más que lamentable. ¿Cómo puede ser que en estos tiempos de cambio climático sigamos construyendo aceras sin árboles? Estamos creando calles y avenidas de calor que en el futuro van a ser muy perjudiciales para los vecinos ya que será un infierno pasar por ellas al carecer de árboles y tener que soportar todo el sol abrasador que cada vez golpea con más fuerza. La construcción de aceras sin árboles significa todo un perjuicio para la calidad de vida de los donostiarras».

Tecnología y buses

Relata un ciudadano: «El martes 22 de julio, varias personas esperábamos en la estación de autobuses de San Sebastián la salida del autobús de la línea DB02 de Euskotren, con destino a Eibar prevista a las 14.50 horas. Pero el autobús nunca llegó. En las pantallas informativas aparecía como programado, pero el vehículo no se presentó. Tampoco hubo ningún aviso por megafonía. Ante la falta total de información, no nos quedó más remedio que esperar al siguiente autobús. Ya en destino, contactamos con Euskotren. Al preguntar por qué no se había informado en la estación, la respuesta resultó desconcertante: 'Se ha publicado en la página web y en Twitter'. ¿De verdad esperan que, estando físicamente en la estación, los viajeros tengan que consultar una red social o una página web para saber que un autobús ha sido cancelado? Entonces, ¿para qué están las pantallas informativas y el sistema de megafonía de la estación de autobuses? La tecnología debe estar al servicio de las personas, no para sustituir el sentido común ni eximir a las empresas de su responsabilidad de comunicar adecuadamente».