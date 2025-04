Sirimiri: David Bowie vive... en Ondarreta

DV Jueves, 10 de abril 2025, 06:55 Comenta Compartir

Casilla del Culinary

Escribe E. Durán: «Ya estamos en plena campaña de la Renta y cuando veo la llamada casilla de la Iglesia, pienso: deberían de poner ... igualmente la casilla del Culinary y así, al no marcarla, evitaría que ni un céntimo de mi dinero sirviera para subvencionar al Basque Culinary Center, fundación privada que, además de construirse edificios de diseño con dinero público (en Miramon, en Manteo, en Vitoria, en Laguardia…), deriva más dinero público en un fondo de capital que invierte en empresas israelíes, como salió a la luz el año pasado en varios medios. Lo primero, lo de financiar con fondos públicos unas sedes de lujo para una entidad privada, ya me parece que no tiene justificación, pero es que lo segundo, lo de emplear el dinero de todos en hacer negocios con Israel cuando se está perpetrando ante nuestros ojos un auténtico genocidio, me parece de lo más deplorable, y el silencio de nuestras autoridades al respecto, también».

Pasarela de Gladys Comenta Ane Iriarte: «Hace tiempo, en esta misma sección se denunció el estado lamentable en que se encuentran las maderas de la pasarela de Gladys del Estal, que va desde Federico García Lorca al parque de Cristina Enea; y ahora vuelve a estar mal. Es importante repararlo porque el estado de las láminas de madera son un peligro para las personas con movilidad reducida. También es necesario que se reponga el cartel de prohibido bajar en bici del camino descendente que no pasa por el estanque de los patos. No entiendo la dejadez por parte de los responsables municipales». Mundial en Donostia Carlos Idarreta dice: «Me he quedado de piedra al leer en DV que algunas asociaciones de vecinos han escrito a la FIFA para que retire la candidatura de la ciudad para el Mundial de Fútbol de 2030. Cuando todas las ciudades andan peleando por ser sede del Mundial, aquí algunas asociaciones que se creen representativas de los vecinos intentan echarlo todo a perder. Yo soy vecino de Amara y para nada me representan estas asociaciones de vecinos, de muy dudoso donostiarrismo, que se niegan a hacer cualquier actividad en la ciudad diciendo no a todo. Me parece tremendo el daño que están haciendo a la ciudad y que además se otorguen una representación de los vecinos que para nada les corresponde porque la mayoría de vecinos no estamos para nada de acuerdo con el daño que están haciendo a nuestra querida ciudad». Escaleras peligrosas Señala Elena: «En la calle San Antonio hay unas escaleras que no tienen barandilla. Para las personas mayores, que son muchas en el barrio, son unas escaleras muy difíciles y peligrosas, tanto para subirlas como para bajarlas. Dada la anchura de dichas escaleras, sería necesario que hubiese una barandilla central para poder agarrarse. Es un acceso que es muy transitado». Ratas agradecidas Escribe Pilar Aramburu: «Las ratas de la calle Izaburu agradecen de corazón a aquellos que, porque no les funcione la tarjeta o simplemente porque les salga de la peineta, siguen dejando bolsas de basura orgánica delante del contenedor». Carretera de Igeldo Denuncia B. Salcedo: «Hace ya más de dos meses que hubo un derrumbe en Igeldo. La vía de entrada a este barrio de Donostia lleva desde entonces con un solo carril y un semáforo. Contactados con el Departamento de Urbanismo y el de Mantenimiento del Ayuntamiento, ambos dicen que el responsable es el otro. Y así seguimos, mientras deciden quién se ocupa».

