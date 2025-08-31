Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ironiza Jon: «Quiero felicitar al responsable de dar como buena la realización de semejantes columnas jónicas en la plaza Baldomero Anabitarte. Al cambiar las farolas, alguien decidió que la solución era hacer ese pedazo de recrecido en todas las farolas de la plaza, incluido el parque infantil. La foto no hace justicia a la chapuza».
Sirimiri: Columnas jónicas en Amara

El sol llegó a salir tímidamente, pero la lluvia nos respetó en el último sábado del mes de agosto

DV

Domingo, 31 de agosto 2025, 06:05

Bancos equivocados

Pregunta Ignacio: «¿No se habrá equivocado el Ayuntamiento al instalar los bancos en la plaza Aita Donostia y la calle Easo? ¿No debería ... ser al revés? La calle Easo, acera estrecha, –llena de terraza y bares–, y aún así instaláis unos mamotretos que ocupan media acera. Sin embargo, en la plaza Aita Donostia, con una rotonda de 5 metros de amplitud, hay bancos de medio metro, claro no hay bares cerca».

