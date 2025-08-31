Sirimiri: Columnas jónicas en Amara

Bancos equivocados

Pregunta Ignacio: «¿No se habrá equivocado el Ayuntamiento al instalar los bancos en la plaza Aita Donostia y la calle Easo? ¿No debería ... ser al revés? La calle Easo, acera estrecha, –llena de terraza y bares–, y aún así instaláis unos mamotretos que ocupan media acera. Sin embargo, en la plaza Aita Donostia, con una rotonda de 5 metros de amplitud, hay bancos de medio metro, claro no hay bares cerca».

Dudas sobre los taxis

Expone Félix: «No sé si alguien responderá, pero me surgen varias preguntas sobre un tema que en la ciudad se está convirtiendo en un Expediente X. ¿Por qué hay que esperar un taxi de 1.30 a 2.30 de la noche y con lluvia, un martes de agosto, en el Boulevard? ¿Por qué en muchas ciudades se puede parar un taxi en cualquier sitio y en Donostia no? ¿Por qué no se puede reservar de víspera un taxi para ir al aeropuerto o a otro sitio de madrugada? ¿Por qué si llamas a las centralitas, si tienes la fortuna de que te cojan, te mandan a la parada? ¿Por qué en Donostia no hay posibilidad de utilizar las plataformas que funcionan por aplicación móvil? ¿Es el taxi en Donostia un servicio público? ¿Quién gestiona, ordena, regula o… el funcionamiento de los taxis en Donostia?».

Línea 16 de Dbus

Protesta Ione: «Vergonzoso el funcionamiento de la línea 16 para los vecinos donostiarras, sin embargo es fantástico e ideal para los turistas. Soy usuaria habitual de esta línea. Para los vecinos de Pío Baroja-Sanserreka-Duque Baena es prácticamente imposible coger un autobús para ir al Centro, siendo la única opción que tenemos la línea 16. Se ha convertido en habitual que los buses pasen con el letrero de 'completo'. Pasan por delante de las paradas dejándonos colgados. Es un sentimiento de abandono hacia los ciudadanos locales y privilegio para los turistas. El siguiente pasa en 20 minutos y ocurre lo mismo. Esto sucede tanto por las mañanas como por las tardes. Vergonzoso. Esta línea debería ser directa Boulevard-Igeldo, sin paradas en la ciudad. Y para los vecinos de las paradas afectadas, propongo amoldar la línea 18, Miraconcha-Seminario».

Almacén mortuorio

Dice Eva Coria: «Ayer 'enterramos' a un ser querido. En Polloe. Bueno, concretamente, en ese lugar al que la ciudad ha destinado los féretros de aquellas personas que no tienen un panteón en propiedad, imagino que la mayoría de los ciudadanos. Hacía mucho tiempo que no acudía a Polloe y no conocía las nuevas modalidades de 'enterramiento', que no son tales, porque en realidad no se entierra. Se depositan los féretros en unos huecos preparados al efecto en una construcción de cemento, que más parece un almacén portuario que un lugar de último reposo. Porque la despedida se hace allí, en una especie de patio también gris y desangelado, árido y frío… un 'no lugar' absolutamente desolador, que añade innecesario dolor y tristeza al adiós. Un lugar, además, cerrado casi todo el año –menos el 1 de noviembre– al acceso de familiares, que deberán conformarse con visitar, no a sus muertos, sino a la pared en que se ha pegado una pequeña placa con el nombre y las fechas. Allí dejaremos nuestras flores y recitaremos nuestras oraciones, lejos del nicho donde reposan. A distancia».