Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escribe Iñigo: «En el polígono de Belartza, lleva abandonado desde hace más de un año un vehículo destrozado. A pesar de haber avisado en varias ocasiones a la Guardia Municipal, no se ha tomado ninguna medida al respecto. Este coche supone un riesgo para la seguridad, genera suciedad y ocupa espacio público de forma indebida. Solicitamos su retirada urgente».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Coche abandonado en Belartza

Pocos cambios respecto a la jornada de ayer, la temperatura fue suave y hubo más nubes con sol

DV

Jueves, 16 de octubre 2025, 07:53

Comenta

Viviendas

Escribe Martín: «Cuando se habla de necesidad de vivienda, debería pensarse en la construcción de la misma en terrenos de todos los barrios de ... la ciudad, sin hacerlo en aquellos que ya tienen suficiente edificación como es el barrio de Amara que en la última década ha visto diezmada su zona verde y su arbolado y construido barrios enteros como Morlans y Riberas de Loiola y en estos últimos con gran parte de la vivienda de VPO y con alturas de 10 o 12 pisos. Al mismo tiempo hay terrenos deteriorados como lo que fue en su momento un barrio de empresas y de pabellones que actualmente están en su mayoría vacíos, y me refiero a una zona muy deteriorada y que se ha convertido en un punto negro de la ciudad, y donde ha habido desde agresiones sexuales a robos y que es una zona que regenerada podría acoger una zona interesante integrada en el barrio de Atotxa-Egia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  2. 2 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  3. 3

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  4. 4

    Euskadi respalda a Palestina en calles y empresas
  5. 5 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  6. 6 El negocio de una localidad guipuzcoanaa que prefiere abrir durante el paro por Palestina: «Nos parece más efectivo»
  7. 7

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  8. 8 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»
  9. 9 Así suena la nueva canción de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: «Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido»
  10. 10

    Cientos de personas cortan la entrada a San Sebastián con una sentada en favor de Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sirimiri: Coche abandonado en Belartza

Sirimiri: Coche abandonado en Belartza