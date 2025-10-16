Sirimiri: Coche abandonado en Belartza

Viviendas

Escribe Martín: «Cuando se habla de necesidad de vivienda, debería pensarse en la construcción de la misma en terrenos de todos los barrios de ... la ciudad, sin hacerlo en aquellos que ya tienen suficiente edificación como es el barrio de Amara que en la última década ha visto diezmada su zona verde y su arbolado y construido barrios enteros como Morlans y Riberas de Loiola y en estos últimos con gran parte de la vivienda de VPO y con alturas de 10 o 12 pisos. Al mismo tiempo hay terrenos deteriorados como lo que fue en su momento un barrio de empresas y de pabellones que actualmente están en su mayoría vacíos, y me refiero a una zona muy deteriorada y que se ha convertido en un punto negro de la ciudad, y donde ha habido desde agresiones sexuales a robos y que es una zona que regenerada podría acoger una zona interesante integrada en el barrio de Atotxa-Egia».

Opciones del TAV

Comenta J. P.: «Como donostiarra y guipuzcoano, elijo el TAV mediterráneo, por Ezkio-Itsaso bordeando Aralar. Y si no, bajo Aralar, pero nunca por Vitoria. Lo contrario sería engañarnos, ¡ya está bien!».

Limpieza de calles

Comenta M. V.: «Llevo un tiempo observando que la calle Egia y Duque de Mandas están muy sucias. He hablado con una operaria de FCC, se le comento y me contesta que las colillas no las tienen que barrer. Fuera de los bares y comercios tampoco limpian, solo lo hacen fuera de los portales. Y acaba diciendo que con las horas que trabajan no les da para más. Yo pregunto, ¿entonces, qué limpian? Esto no, esto tampoco, y nosotros no vemos más que sucias».

'Donostia Botaniko'

Koro señala: «En 2024 se aprobó una Ordenanza que aprueba el plan director de arbolado 'Donostia Botaniko', presentes Juantxo Marreno, Juan Mari Odriozola y Carlos Garcia. Me gustaría saber qué se ha hecho de aquello de las promesas incumplidas, se han talado numerosos árboles por toda la ciudad y no se da el cuidado que merece a una arboleda singular como la del paseo de Bizkaia que presenta un tráfico desmesurado y cuyos árboles no han sido podados en los últimos doce años. Tampoco se da una especial protección al parque Mentxu Gal que presenta una variedad de árboles única en el centro de la ciudad y que probablemente sea una de las zonas más coquetas y románticas de Donostia. Por eso mi pregunta es ¿qué hace 'Donostia Botaniko'? ¿Se ha disuelto o ese plan se ha guardado en un cajón olvidado? Por favor, cumplan la ordenanza. Ahora más que nunca Donostia debe ocuparse del medio ambiente, la ecología, el cambio climático y nuestra supervivencia y la de las generaciones futuras lo demandan».

Acera destrozada

Maripaz denuncia: «Llevamos más de seis meses de obras en el paseo Federico García Lorca y sobre el nº 5 han destrozado la acera entre árbol y árbol. Cuando aparcamos el coche en ese tramo corremos el peligro de hacer una mala pisada y hacernos una avería importante. En esa acera por un lado tenemos el aparcamiento de OTA residente y por el otro está el carril bici. ¿Hasta cuándo tenemos los vecinos que esperar a que arreglen ese lado de la acera?».

Agradecimiento

I. D. T. dice: «Hace unos días perdí un audífono en la calle. Fui a la Guardia Municipal con muy pocas esperanzas. Me dijeron que esperara unos días y hace poco tiempo, allí estaba mi audífono. Mi agradecimiento total a la persona que lo ha entregado. ¡Gracias! Y que siga conservando esa buena vista».