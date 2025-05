Sirimiri: Broche final a 'Zure hiria zaintzen'

Caos en Bidebieta

Denuncia José Luis: «Por favor, ¿podría el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento enviar a algún agente a la entrada del supermercado BMde ... Bidebieta? Me da igual la hora, aunque les recomendaría que fueran al mediodía o a última hora de la tarde. El caos de vehículos que aprovechan la vía de circulación para aparcar de mala manera para ir a hacer la compra es denunciable a diario. La mala educación y prisas de esos ciudadanos genera que los vecinos que disponemos de garajes en la zona tengamos que realizar cada día una yincana de conducción para acceder a nuestras plazas. Es cierto que hace algunos meses aparecieron agentes de Movilidad para poner un poco de orden, pero hace tiempo que no se les ve por la zona. Y hacen falta».

Locales vacíos

José Miguel Mitxelena dice: «Es increíble ver en nuestras calles locales comerciales vacíos sin uso desde hace más de 20 años y que así continúen, y que los precios de alquiler de los mismos cada vez sean más altos. Se piensa en impuestos para los pisos vacíos y esto no ocurre con los comercios cerrados desde hace años. El Ayuntamiento debería hacer con ellos lo mismo que se hizo con los panteones del cementerio. Hay mucha gente con espíritu emprendedor, pero sin embargo desde nuestras administraciones (tanto el Ayuntamiento como la Diputación) no se hace nada, porque en el fondo no se apuesta por el comercio local. Creo que no les produce como a los donostiarras tanta tristeza ver los locales cerrados en todos los barrios, pero en especial en el centro de la ciudad, donde venimos a pasear desde los barrios. Hay que apostar por el comercio local ya que ellos crean ciudad y convivencia: somos una ciudad de menos de 200.000 habitantes y queremos mantener nuestro modo de vida, no queremos centros comerciales».

Auditz Akular

Escribe Ana: «En respuesta al señor Agustín Rodríguez. Creo que con las opciones que ofrece para aumentar el número de viviendas, tan necesarias, podríamos tardar 25 años en tener el número suficiente para satisfacer la demanda actual. Teniendo en cuenta que esa necesidad crece cada año exponencialmente, pienso que sería estupendo empezar a diseñar un nuevo barrio en los terrenos de Auditz Akular, donde se podrían construir más de 3.000 viviendas y, a la vez, se uniría con Altza, formando un todo. Eso daría un buen empujón a la oferta de pisos y muchos donostiarras que ven que no les queda otra que irse de la ciudad tendrán una oportunidad. La hierba es bonita pero la vivienda, imprescindible».

Uber y taxis

Comenta Ignacio Escarda: «A pesar de que Donostia sea una de las ciudades mejor comunicadas, en muchas ocasiones tenemos que esperar bastante tiempo para disponer de un taxi. Me parece increíble que prohibieran el acceso a la empresa Uber. Creo que es algo necesario, sobre todo si es temporada de turismo».

Parking para motos

Comenta Iñigo: «El estado del parking para motos de la plaza de los Luises Obreros de Gros, dirección plaza de Cataluña, está en un estado lamentable. El estado del firme es malísimo debido al inevitable uso de las patas de cabra de las motos. La situación se repite en todas las calles de la ciudad donde se aparcan motos. Por experiencia en mi garaje, si el firme fuese de cemento en las zonas de estacionamiento de motos en lugar de asfalto, la degradación sería mucho menor. No creo que sea más cara esta solución, que solucionaría mucho el estado del pavimento en el que se aparcan estos vehículos».