Gabriel Sola envía esta fotografía y señala que «la semana pasada los servicios de limpieza retiraron los campamentos de la calle Misericordia de Gros. Sin embargo, han dejado una puerta y varias vallas en la mitad del verde sin recoger. Solicito a la autoridad competente que se haga cargo del asunto».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Basura en la calle Misericordia de Gros

A pesar de que el cielo se presentó nublado durante la jornada de ayer, las temperaturas no bajaron y hubo sensación de bochorno

DV

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:42

Fiestas sin alcohol

Reflexiona Ander: «Que no sea otro año más sinónimo de diversión el beber hasta perder el sentido y no sea el ... beber parte fundamental de los donostiarras para celebrar las fiestas. Que no sea sinónimo de encontrar al día siguiente la ciudad con suciedad, vasos, botellas, cajas de comida basura y olor a orines. Que la fiesta no se reduzca a beber, beber y más beber y olvidarnos de que se puede cantar, bailar, pasárselo bien sin necesidad de estar cogorza y perder los papeles y el respeto a los otros, a las mujeres y a uno mismo».

