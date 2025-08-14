Sirimiri: Basura en la calle Misericordia de Gros

Fiestas sin alcohol

Reflexiona Ander: «Que no sea otro año más sinónimo de diversión el beber hasta perder el sentido y no sea el ... beber parte fundamental de los donostiarras para celebrar las fiestas. Que no sea sinónimo de encontrar al día siguiente la ciudad con suciedad, vasos, botellas, cajas de comida basura y olor a orines. Que la fiesta no se reduzca a beber, beber y más beber y olvidarnos de que se puede cantar, bailar, pasárselo bien sin necesidad de estar cogorza y perder los papeles y el respeto a los otros, a las mujeres y a uno mismo».

Fuegos artificiales

Opina Miguelo Pérez: «Leo atónito en DV que un abogado Donostiarra ha solicitado la suspensión cautelar de los fuegos artificiales. La estupidez humana está llegando a un punto que me alucina e incluso me asusta. Y todo porque algún perrito sufre por los ruidos de esta fiesta. Dejémonos ya de tanta tontería y de pedir suspender todo. Es de tal estupidez que no puede ni debe haber debate. ¿Qué será lo próximo? ¿Cerrar la Parte Vieja porque hay mucha gente ? ¿Las terrazas de los bares? ¿Los partidos de fútbol porque generan estrés? En fin , dejen que pase la vida y disfrutemos de todo lo que nos da. Confío en el sentido común de los jueces y espero que podamos disfrutar de los fuegos artificiales, uno de los iconos de la Semana Grande donostiarra. Bueno, igual otro abogado pide prohibir los bocatas en la playa o los helados, también típicos, después de los fuegos. Evidentemente, dicho con la mayor educación del mundo».

Enfado en Sagüés

Un ciudadano de Gros nos envía las siguientes líneas: «Señor alcalde, parece que está usted en guerra permanente con los vecinos de Sagüés. Será que le pilla lejos, su soberbia o su cinismo político. El caso es que aquí nos tiene rabiosos, pues no se puede hacer peor a no ser que sea aposta. La suciedad y olores a meados y excrementos humanos de la zona y pasillo del frontón y subida a Zemoria; el constante cachondeo con los aparcamientos de residentes; reduce para poner contenedores, anula ante cualquier evento, se obstina en no ampliar el aparcamiento libre a otras zonas como ocurre con otros sectores; la inseguridad en la plaza San Blas encima del ascensor... El otro día encontré hasta una balanza de precisión. Gentuza, trapicheo, basura, botellas... Basta ya. Cumpla con su obligación».

Agradecimiento

Escribe Alfonso López: «Casi a diario observamos en los medios quejas reiteradas, en general hacia entes públicos, las cuales en buena medida manifiestan no ser atendidas. Pues bien, afortunadamente debo ser una excepción, y por tanto entiendo que al ser debida y puntualmente atendido también hay que manifestarlo. El pasado jueves en Sirimiri se publicó una queja mía relativa a la dejación por parte del servicio municipal de limpieza de los viales de la calle Amezti de Igeldo entre los números 2 a 30 de la misma. Pues bien, hoy mi sorpresa agradable ha sido cuando sobre las 10 de la mañana he visto a un empleado municipal, con un vehículo auxiliar dotado de fusil a presión, limpiando meticulosamente la zona para que a continuación pasase una barredora a recoger la porquería sacada. Tras una denuncia, un txalo por atenderla».