Denuncia A. P.: «La barandilla de La Concha está protegida con la categoría F en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido. Resulta curioso que para una actividad cultural como son las regatas de San Sebastián el Departamento de Cultura precisamente permita que se haga este tipo de atentado contra el patrimonio. De vergüenza».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Barandilla de La Concha «maltratada»

Tras un caluroso y soleado fin de semana, la jornada de ayer fue todo lo contrario. Bajó la temperatura y no dejó de llover

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:15

Del verde a la roña

Escribe María José Galarza: «Los donostiarras estamos acostumbrados a ver en la ciudad cómo las nuevas obras se deterioran muy ... rápidamente. El día de su inauguración lucen perfectas pero al poco tiempo ya sea porque el material no es el apropiado o por falta de mantenimiento, no importa el motivo, el resultado es que la maldita roña se hace la dueña del puente, las barandillas, etc. Me pregunto si con el GOe han querido ahorrarnos esa sensación de abandono y lo han erigido directamente en color roña. Es una pena, hemos pasado de tener una visión en verde a una montaña enorme de color roña».

