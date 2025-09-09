Sirimiri: Barandilla de La Concha «maltratada»

Del verde a la roña

Escribe María José Galarza: «Los donostiarras estamos acostumbrados a ver en la ciudad cómo las nuevas obras se deterioran muy ... rápidamente. El día de su inauguración lucen perfectas pero al poco tiempo ya sea porque el material no es el apropiado o por falta de mantenimiento, no importa el motivo, el resultado es que la maldita roña se hace la dueña del puente, las barandillas, etc. Me pregunto si con el GOe han querido ahorrarnos esa sensación de abandono y lo han erigido directamente en color roña. Es una pena, hemos pasado de tener una visión en verde a una montaña enorme de color roña».

Patinetes eléctricos

Opina M. Aranburu: «En Donostia cada vez se usan más los patinetes eléctricos, y a gran velocidad, incomodando a su paso por las aceras a gente mayor, a niños y a personas dependientes. Cada día tenemos que ver estas conductas imprudentes en las avenidas del Centro, donde vimos recientemente que arrollaron a una joven con parálisis que desde hace muchos años maneja ella sola en su silla de ruedas de modo independiente. No podemos permitir esto y es hora que el Ayuntamiento y la Guardia Municipal controlen a los conductores de patinetes eléctricos, regule que conduzcan por el carril bici a poca velocidad y tengan seguro como vehículo a motor que es lo que es. No se trata de patinetes de niños y niñas sino de medios de transporte que alcanzan en algunas ocasiones gran velocidad. Es hora de que se ponga fin a este modo de circular antes de que tengamos que lamentar una muerte o un accidente que ponga en peligro a los viandantes o a los discapacitados que conducen sus sillas eléctricas».

Otra de taxis

Denuncia R. Z.: «Viernes 5 de septiembre. Hemos llamado para pedir un taxi en Amara, desde una de sus paradas. Era por la mañana, día soleado, tráfico fluido en la zona. La persona que atiende al teléfono nos dice que sí, que da aviso para que venga un taxi a recogernos. Como ya es penosamente habitual en esta ciudad, tras 25 minutos sin que viniera nadie, nos hemos tenido que buscar la vida de otra forma, porque el servicio de taxis de Donostia, desgraciadamente, es deficiente y las soluciones que se están planteando son clarísimamente insuficientes. Como dependamos del taxi de esta ciudad para resolver una emergencia, la llevamos clara y los políticos, quienes pueden tomar decisiones para mejorar el servicio, prefieren mirar para otro lado. Opino que con la excusa de no querer conflictos, permiten que la ciudad tenga un servicio paupérrimo. Lo que parece es que seguimos en manos de un gremio que, temeroso de que si se amplía el número de licencias, sus permisos pierdan valor, amenazan con conflictos que disuaden a los políticos de tomar decisiones. Oligarquía de andar por casa, permitida por los políticos y los ciudadanos sufriendo un servicio insuficiente».

Agujeros peligrosos

Comenta Lorea Vila: «Quería hacer saber al Ayuntamiento, por si aún no son conscientes de ello, que la gran mayoría de los árboles del centro de Donostia (Miraconcha, Avenida, Boulevard....) están dentro de unos agujeros con falta de tierra. Estos agujeros son un peligro para las personas, que con un despiste pueden caerse a ellos y hacerse una buena avería. ¿Nadie del consistorio es capaz de ver esto? ¿No hay un servicio de mantenimiento urbano que garantice el cuidado y bienestar de los espacios y de las personas? Quedo a la espera de ver resuelto este problema».

Vuelta a España

Dice A. Lizabe: «El Gobierno Vasco debería declarar persona non grata al israelí propietario del equipo ciclista Premier Tech. No se puede consentir lo dicho sobre el pueblo vasco».