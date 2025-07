Sirimiri: «Arreglen también los bancos de Aiete»

Más Uber

Comenta Amaia Lopetegui: «El Ayuntamiento y la Diputación siguen haciendo malabares para impedir que Uber o Cabify se implanten en Donostia. Ahora nos ... salen con que se ampliarán las licencias ante la constatación de que el servicio actual es un desastre y que la apertura a taxis de otros municipios es un parche que no resuelve nada. Yo tengo que reservar un servicio para la próxima semana para que un taxi me lleve a la estación de autobuses para ir al aeropuerto de Loiu y no veo manera de conseguirlo».

Menos carriles bici

Dice J. P.: «Nos pasamos pidiendo más carriles bici. Es que, ¿hay que hacerlos hasta la puerta de casa? Yo vivo en Gaztelu, ¿acaso voy a pedir un carril por la cuesta del Pilar? Pues no, porque no hay sitio y van a subir dos. Hay que saber priorizar».

No a los soplahojas

Propone M. L. G.: «Tras innumerables quejas sin respuesta en la página del Ayuntamiento, desde aquí insto a los servicios de limpieza y a Medio Ambiente, una vez más, para que regule el uso de los soplahojas. Utilizar este aparato que solo genera ruido y caos que desquicia, mal. Utilizarlo a las 7.30 de la mañana, peor. Los soplahojas generan mucho ruido y una actividad caótica que exaspera. Lo ideal sería que no se utilizaran, pero ya que lo hacen, por favor, pongan franjas horarias dignas para cuidar de los ciudadanos, y formen a los que los utilizan: el uso errático y poco eficiente del aparato da lugar a hojas y residuos dispersos, incluso dentro de portales, por no hablar del ruido desconcertante del constante aceleración y desaceleración que no se sabe si va a durar 10 minutos o tres horas. Propongo la recuperación de la escoba, el escobón y el rastrillo como solución ecológica, silenciosa y efectiva».

Aparcar en Sagüés

Denuncia Imanol Gómez: «Sancionar a motos mal aparcadas o a algún vehículo no soluciona, por parte de Movilidad, el gravísimo problema en Sagüés. Cierto que, en una zona, había vallas de no estacionar, pero eran cuatro las que lo infringían. ¿El resto? Unas cien que no hacen ningún daño. Es una zona que se comparte sin problema alguno. Un espacio abarrotado de jóvenes que se divierten contemplando la puesta y disfrutando de las motos que descongestionan la ciudad. Sin embrago, el problema es que en Sagües no se respetan las plazas de residentes, tan solo ante llamadas a Movilidad, que simplemente les sanciona. Pedimos solución, pero nos dicen que el depósito municipal está colapsado y no se retira con grúa, que es lo que requerimos para poder aparcar en nuestro sitio. Las multas no solucionan el problema. Ayer llamamos por una furgoneta que ocupaba literalmente dos plazas de aparcamiento. Hoy lleva tres días seguidos estacionada sin haberse movido. Hay que estar más de cincuenta minutos buscando cómo aparcar cerca de tu casa porque todo se ocupa con vehículos franceses en residentes. Ves a la policía, como si fuese la Sexta Flota, en una incursión que más que Black Hawk Sancionando, es de la película Loca Academia de Policías, o de recaudación... Pues si quiere recaudar Señor Alcalde, alquile un depósito de vehículos nuevos y haga funcionar las grúas que estamos hartos».