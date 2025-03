Sirimiri: Arqueta rota desde hace meses en el Antiguo

Denuncia Mikel: «A la altura de la avenida de Zarautz 98, una arqueta lleva varios meses rota. Fue marcada con pintura naranja pero no reparada. En la avenida de Tolosa, cerca de la escuela de Arquitectura, hace meses que algún desalmado arrancó la placa de la escultura de José Zugasti. Sería de agradecer celeridad para reparar estas incidencias».

DV Sábado, 22 de marzo 2025, 08:10

El PGOU

Escribe M. M.: «La delegada de Urbanismo anunció hace más de tres años que el Plan General estaría finalizado este año, después lo ... anunció para el año 27 y ahora parece que no se presentará hasta pasado el año 2030. ¿Quizás 35...? El último PGOU se presentó en 2010 y parece que debe realizarse cada diez años. ¿Vendrá el próximo con 25 años de retraso? En fin, tendremos que esperar para saber si nos colocarán un edificio que reemplazará a un espacio verde, –léase Culinary–, o si en el jardín de un convento se construye un gran hotel, caso de calles Marino Tabuyo y José María Soroa. Sus manos están más libres sin el PGOU y la ciudadanía está cautiva de sus intereses. Dijo un día el señor Goia: «No pensemos que nuestros hijos podrán vivir en esta ciudad». Olé por este señor. ¿Se dedica a proporcionar bienestar a una ciudadanía que al parecer no incluye a sus hijos? Dijo también un día: «Donostia debe progresar y este proyecto se hará», con tono impositivo y en referencia al Culinary Center. Está claro, para este señor privatizar zonas públicas, viviendas inalcanzables, turismo sin tasas, zonas invadidas por terrazas... y cada vez menos y menos ciudad cultural es el progreso. Claro, no podemos pedir peras al olmo».

Integración Señala Ane Iriarte: «La única manera de ser una sociedad multicultural y convivir en igualdad, es que quienes han venido desde fuera buscando una vida mejor respeten las normas de convivencia que precisamente les han hecho huir de sus países de origen. Cosas tales como respetar a las mujeres, a las personas diferentes , las normas de convivencia, educación y desterrar la violencia. Sólo así seremos una sociedad multicultural. Al mismo tiempo, el empleo es lo que garantizará su integración plena y no el vivir del ingreso mínimo vital, hacerlo de su trabajo y con alta en la Seguridad Social y en el IRPF». Costas Comenta Gabriel Leza: «Nuestro querido alcalde Goia, no ha tenido mejor ocurrencia ante la decisión de Costas de suprimir 150 toldos, porque con marea alta no queda playa para todos, que exclamar que es una decisión irracional y que Costas nos hace la vida imposible. Se ve que no tiene muchos problemas en su vida diaria para llegar solamente a pensarlo. Una vez más Goia quiere priorizar el negocio y la privatización de la playa al bienestar y disfrute de todos los ciudadanos de Donostia». Marquesinas Comenta el lector J. P.:«¿Están poniendo las marquesinas sin luz? No me lo creo. Igual hay que dejarle a Costas que se encargue de este asunto, y del tráfico y del mobiliario y de los grafitis y del metro... seguro que lo hacen mejor». Cercanías Denuncia M. Aranburu: «Llevamos más de 5 años soportando los retrasos, averías, incomodidades de los trenes de cercanías. Funcionaban mucho mejor hace 30 años. Venir de Ordizia a Donostia es una tortura. Los que por razones de trabajo y residencia tenemos que desplazarnos a diario sufrimos las consecuencias, sin que Renfe ni la administración hagan nada para solucionarlo. Los usuarios somos los que sufrimos las consecuencias, el estrés, el tenernos que quedar una hora o más en nuestros trabajos por haber llegado un día y otro día tarde por el retraso de las cercanías. Es hora que el Gobierno Vasco y Renfe solucionen este problema, no se puede tener aislado Gipuzkoa y a los guipuzcoanos. En pleno 2025 consentir que las cercanías funcionen peor que en los años 80 es lamentable».

