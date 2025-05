Sirimiri: árboles peligrosos en Herrera

Cristina Enea

Denuncia Javier de Miguel: «El lunes, paseando hacia las 9.15 horas por Cristina Enea, fui rebasado por un patinete y frontalmente por tres ... bicicletas. Tanto a la entrada como a la salida del parque puso el Ayuntamiento señales prohibiendo su circulación a tales vehículos. ¿Puede decirnos la concejala de Movilidad cuándo las va a hacer cumplir? Estimo que media docena de multas sería suficiente, porque hay noticias que más que correr vuelan boca a boca».

San Telmo, excelente

Escribe Sebas Agirretxe: «Voy a menudo al museo San Telmo a visitar sus salas, a las exposiciones temporales, presentaciones y conferencias. Siempre he encontrado en el personal del museo una atención exquisita, he sido tratado con gran profesionalidad y amabilidad. Por eso quiero, a través de estas líneas, hacer público el reconocimiento a la excelente labor que llevan a cabo y mi agradecimiento a todos ellos».

Vivienda y toldos

Responde Ane a I. Alberdi: «Agradezco su esfuerzo por explicarme 'clarito' su opinión. Además de clarito, puede añadir equivocadito. No se construye siempre en los mismos sitios, ya que desde Altza hasta Añorga hay VPO, pasando por todos los barrios de la ciudad. Si no le gusta la arquitectura empleada, proponga una alternativa al Colegio de Arquitectos, a ver si le hacen caso, que espero que no. Esos edificios sí que carecerían de alma. Del color de los toldos ya ni hablamos. Moralinas, dice. ¡Ja, ja!».

En bici a Hospitales

Apunta Mónica Ormazabal: «Recientemente han inaugurado el aparcabicis de Hospitales, al que no se puede acceder ya que no tiene una conexión por bidegorri desde Anoeta, una infraestructura que daría muy buen servicio a los trabajadores y visitantes de toda la zona hospitalaria, máxime con el auge de las bicicletas eléctricas. Ahora que han remodelado la zona de Aita Donostia con magníficos bidegorris, sería el momento de que los prolongaran hasta Hospitales, ya que es un punto de enorme atracción de personas».

Reparto de plantones

La Cofradía Vasca de Gastronomía informa de que hoy procederá a la tradicional entrega de plantones de variedades autóctonas de tomate para el concurso y exhibición que, como todos los años, celebrará el sábado 6 de septiembre dentro de las Euskal Jaiak. Este año contará con cuatro variedades locales: Aretxabaleta, Pikoluze, Loidi y Erandio. El reparto tendrá lugar a las 12 horas en la plaza de la Trinidad y cada hortelano podrá llevarse 2 ó 3 plantones gratuitamente».

Agradecimiento

Desde el centro Julián Rezola Matia Fundazioa nos remiten estas líneas: «Queremos agradecer a dos mujeres que el lunes, como consecuencia del apagón, nos acompañaron en todo momento. Igualmente, al personal del Aquarium y a los Bomberos de Donostia».