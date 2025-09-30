Sirimiri: Árbol caído sobre un cable de luz en Aiete

Plaza del Sauce

Denuncia L. U.: «Vergonzoso lo que tenemos que soportar todos los días en la plaza del Sauce de Amara. Varias personas ... sin hogar se han instalado frente a nuestro portal hace semanas, donde duermen y hacen sus necesidades todo el día con total impunidad. A pesar de los reiterados avisos a la Guardia Municipal, la situación sigue siendo la misma. No podemos acceder a nuestras casas con tranquilidad y el olor y la suciedad son ya insoportables. Es un auténtico maltrato el que sufrimos día tras día las vecinas y vecinos de Amara. ¿Acaso no pagamos impuestos? Exigimos al Ayuntamiento de Donostia que haga algo al respecto a la mayor brevedad».

PGOU y basuras

Comenta Maite Menchaca: «Ningún interés de la corporación y menos de su alcalde y concejala de Urbanismo por presentar ya el nuevo Plan General. Ningún interés, por eso no hubo ofertas, quizá no hubo un estudio interesado por un presupuesto mínimo. Sin PGOU, van decidiendo sobre la marcha, según intereses de ese consistorio que sabe ha perdido ya el apoyo de la ciudadanía donostiarra. No sabemos a dónde podemos ir a vivir porque nuestros barrios, algunas calles, son invivibles. Y no sabemos, porque si cambiamos nuestra casa por otra, ¿quién sabe qué decidirá este Ayuntamiento sobre ella? No sabemos. Eso sí, ningún tope a bares, terrazas, hostelería, pisos turísticos, turismo, turismo y turismo. ¿Y quién paga la seguridad, las basuras, el colapso de nuestra ciudad...? Las y los donostiarras. Ahora, la corporación nos sube nuestra contribución a las basuras. Hace falta inteligencia para todo, ¿o quizá no? ¿No saben que pierden votos? ¿No saben que estamos muy hartos? En fin, no se puede pedir peras al olmo, pero si podemos trasplantar el olmo. Ánimo en las próximas elecciones».

Año sabático

Opina Maite González: «No puedo estar más de acuerdo con el 'sirimiri' de Martín Aramburu sobre el absoluto despropósito de otorgar un año sabático remunerado a los funcionarios públicos de la Diputación. Me parece un abuso para el resto de ciudadanos que financiamos los servicios que nos ofrecen los poderes públicos, con un coste en recursos humanos muy por encima de lo que se paga en el mercado para el resto de mortales. Creo que, tal y como se hace en otros ámbitos, el ciudadano medio tiene derecho a saber en detalle los sueldos que se abonan. Pero es que, en segundo lugar, no puede ser que la Diputación y la Administración estén desincentivando que numeroso talento joven desempeñe sus tareas para la empresa privada y la industria que se encuentra en creciente declive y en búsqueda de profesionales cualificados. Es indignante la duplicidad laboral que se está generando en este país».

Apeadero de Gros

Expone Mikel: «Quería plantear la posibilidad de que, para mejorar el servicio del apeadero de Gros, estación de tren que además está muy concurrida, se le pudiese dar un nuevo acceso desde la calle Miracruz. Hago un llamamiento a Adif o al que corresponda para que, aprovechando alguna serie de locales que están medio abandonados al final de dicha calle, permitiesen dar un acceso mucho más natural a un montón de vecinos y usuarios de todo el barrio».

Estación de buses

Escribe J. P.: «Por fin se va a actuar en la estación de autobuses. Seguro que el Ayuntamiento tratará de dejarla lo mejor que se merece esta ciudad. Ahí le veo bien, señor alcalde».