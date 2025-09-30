Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Advierte Koldo: «En el camino que baja desde Aiete-Etxadi hasta Morlans y que transcurre paralelo al muro del palacio de Aiete, hace semanas que hay un árbol caído sobre el cable de la luz, que representa un peligro y que obliga a los transeúntes a agacharse para poder pasar. ¿Cuándo lo van a arreglar?».

Sirimiri: Árbol caído sobre un cable de luz en Aiete

Se mantiene el ambiente soleado aunque algo fresco, ya propio del otoño en el que nos encontramos

Martes, 30 de septiembre 2025, 06:45

Plaza del Sauce

Denuncia L. U.: «Vergonzoso lo que tenemos que soportar todos los días en la plaza del Sauce de Amara. Varias personas ... sin hogar se han instalado frente a nuestro portal hace semanas, donde duermen y hacen sus necesidades todo el día con total impunidad. A pesar de los reiterados avisos a la Guardia Municipal, la situación sigue siendo la misma. No podemos acceder a nuestras casas con tranquilidad y el olor y la suciedad son ya insoportables. Es un auténtico maltrato el que sufrimos día tras día las vecinas y vecinos de Amara. ¿Acaso no pagamos impuestos? Exigimos al Ayuntamiento de Donostia que haga algo al respecto a la mayor brevedad».

