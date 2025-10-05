Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Asociación Guipuzcoana de Amigos del Autobús (Agabus) celebró ayer la jornada del socio. Una día festivo en el que los amigos de la asociación se reunieron para compartir una jornada que giró en torno a los autobuses de Gipuzkoa y su historia. Entre los actos organizados destacó el paseo a bordo de un vehículo histórico que la entidad organizó para sus socios.
Sirimiri: Los Amigos del Autobús celebran su día

Tras una mañana agradable, con nubes y claros, por la tarde llegó un frente que provocó lloviznas

DV

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:18

Alkate jauna

E. Peñalba señala: «Nos alegra que haya tomado la decisión de dejar su cargo por el bien de su pueblo, su partido y ... su familia. Todos le agradecerán. De verdad creo que se ha ganado un merecido descanso aunque no he estado de acuerdo con Ud. Sería bueno, sobre todo para su partido, que antes de dejar su puesto ultimara el tema de San Bartolomé, rescindiendo el permiso de obra caducado, y preparando la infraestructura para la realización del parque en la ladera. Así sería bien recordado en la zona que más ha sufrido su acción. Gracias por escucharnos esta vez, y suerte con su futuro».

Sirimiri: Los Amigos del Autobús celebran su día