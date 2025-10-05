Sirimiri: Los Amigos del Autobús celebran su día

Alkate jauna

E. Peñalba señala: «Nos alegra que haya tomado la decisión de dejar su cargo por el bien de su pueblo, su partido y ... su familia. Todos le agradecerán. De verdad creo que se ha ganado un merecido descanso aunque no he estado de acuerdo con Ud. Sería bueno, sobre todo para su partido, que antes de dejar su puesto ultimara el tema de San Bartolomé, rescindiendo el permiso de obra caducado, y preparando la infraestructura para la realización del parque en la ladera. Así sería bien recordado en la zona que más ha sufrido su acción. Gracias por escucharnos esta vez, y suerte con su futuro».

Bidebieta

Escribe Ana: «Tras leer la noticia de las obras frente al ambulatorio de Bidebieta, espero que también pongan más plazas de minusválidos, porque solo hay una y está fatal. A este ambulatorio viene mucha gente mayor con problemas de movilidad, también desde Gaiztarro y Herrera, y hay que llevar a estas personas en coche».

Paseo Arriola

Expone María Acarreta: «Comenzado el curso escolar, nuevamente estamos padeciendo la desidia de nuestro Ayuntamiento, que deja en el olvido paseo Arriola y calle Tontorgoxo. Sabemos que no contamos entre nuestros vecinos con nadie que tenga un cargo 'relevante', pero no es mucho pedir que envíen a algún agente de movilidad a las horas de entrada y salida de la ikastola Ekintza. En el alto de San Bartolomé hay un celo excesivo (claro, ahí si hay élite vecinal). La velocidad de los más de cien coches y buses que suben y bajan no es normal, tampoco lo es taponar entradas y salidas de garajes, la pequeña carretera tiene un deterioro de asfalto serio, y las grietas en viviendas por el peso del trafico que soporta han comenzado. Claro que los alumnos no pueden usar transporte público porque el bus 35 solo sube cada hora, y encima son solo a las medias. Todo lo dicho caerá en saco roto… pero este mismo periódico nos dio una idea recordando la movilización que hace unos años llevaron a cabo los vecinos del barrio de Añorga, hagan algo por favor».

Comercio local

Comenta Begoña: «En Donostia, y en general en todo Gipuzkoa, existe un nicho de mercado para el comercio local, como es toda clase de servicios para las personas mayores de 60 años, que suponen una gran cantidad de ciudadanos en Gipuzkoa, y es el comercio minorista de confección para mujeres y hombres de más de 60 años, a los que no les gustan las grandes cadenas, que no les gusta el comprar prendas sintéticas que duren una temporada, ni zapatos de dudosa piel y suelas que se rompen en una temporada, y por supuesto que no compran por internet y que les gusta ser atendidos por una dependienta o dependiente y no por máquinas. Hacen falta empresas de limpieza a domicilio, que garanticen una ayuda para esa generación. Y empresas que se ocupen de la accesibilidad de los portales, con ascensores a cota cero. En estos casos deben existir subvenciones del Ayuntamiento de la ciudad, Diputación y Gobierno Vasco para que este grupo de ciudadanos puedan vivir en sus domicilios».