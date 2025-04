Sirimiri: Adiós a los narcisos del paseo de Francia

Rehabilitación

Desde la Delegación Territorial de Vivienda responden al 'sirimiri' de T. G. V. sobre las ayudas a la rehabilitación de fachadas: «En respuesta a ... su carta, queremos aclarar que su solicitud ha sido tramitada y ha recibido respuesta, como usted mismo indica en su escrito. Entendemos que estos procedimientos pueden resultar complejos, ya que, en muchos casos, pueden surgir diferencias entre la solicitud inicial de ayuda y la ejecución final debido a los requisitos administrativos. En su caso concreto, tal y como se desprende de su propia exposición, este departamento le ha informado en todo momento sobre los pasos clave del proceso. Además, su solicitud ha sido aprobada favorablemente y se procederá a su certificación en el menor tiempo posible. Lo mismo se aplicará a otros expedientes en situaciones similares».

Ratas en Aiete

Denuncia J. L. N.: «Alrededor de los contenedores de basura de la calle Izaburu de Aiete, junto a los números 17-19-21, campan a sus anchas hasta cuatro enormes ratas que no tienen ningún miedo de los usuarios de los contenedores. Tienen una alcantarilla junto a los mismos que les sirve de protección y resguardo. Los encuentros inesperados resultan bastante repulsivos, además del susto que nos suelen dar a los vecinos. No sé si el Ayuntamiento hace campañas de desratización anual o cómo actúa, pero ante la aparición de semejantes repelentes animales no estaría mal que actuara ahora también».

Kristobaldegi

Propone Ane Iriarte: «El precioso edificio del convento de las Concepcionistas Franciscanas en la calle Kristobaldegi 26 de Txomin Enea debe ser conservado, por lo bonito que es, por su buen estado y por su ubicación. Debe ser convertido en residencia de ancianos, ante el envejecimiento de la población de Donostia y por ser una zona con gran cantidad de viviendas de protección oficial con familias con niños y por su preciosa zona verde. A los mayores les encantan los niños y a estos les es muy beneficioso la convivencia con las personas mayores. Nos tenemos que acostumbrar a conservar nuestros edificios, a dejar de demolerlos y hacer como se hace en toda Europa, que se conservan y se les da un nuevo uso. Por lo tanto, pido desde aquí que el Ayuntamiento cambie sus políticas de destrucción por la de conservación, por el bien nuestro de patrimonio y por cambiar la política a favor de la reutilización. Aún estamos a tiempo de cambiar algo tan antiecológico, antieconómico, la reutilización en lugar de la destrucción».

ZBE y camión grúa

Protesta Gabi Sola: «Encargo un camión grúa para llevar una caseta al Muelle. Todo organizado, pero el camión no puede pasar porque es Zona de Bajas Emisiones y hasta que no tenga la autorización no puede entrar. ¿Un camión grúa con bajas emisiones? Pues nada, día de trabajo perdido...».

Zmare y Costas

Opina Ander: «Si en algún momento se estaba incumpliendo la Ley de Costas, es el Ayuntamiento el que debe requerir formalmente y por escrito al gerente del Zmare para que, en el plazo de 15 días, un mes o el tiempo que fije la ley, cambie lo que a juicio de Costas se está incumpliendo. El hostelero no tiene obligación de conocer la Ley de Costas, el Ayuntamiento sí, por lo cual si no ha existido ese requerimiento formal por parte del Ayuntamiento es este el que tiene que asumir la sanción y no el adjudicatario de la concesión».