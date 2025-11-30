Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Se abrió el sábado la pista de hielo situada en el paseo de Francia. Esta es la gran novedad de la campaña navideña de este año. Hasta el 19 de diciembre, entre semana, por las mañanas será para grupos con reserva y por las tardes para el público. Los fines de semana y festivos estará abierta para todo el público, al igual que a partir del día 19. Félix Morquecho
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Ya está abierta la pista de hielo

Jornada con alternancia de nubes y claros hasta media tarde, cuando empezó a empeorar el tiempo

DV

Domingo, 30 de noviembre 2025, 09:37

E. González escribe sobre la promoción del turismo: «Ya que las autoridades competentes han decidido renunciar en gran medida al turismo, –una de ... las bases de nuestra economía y bienestar–, cerrando los pisos turísticos, suponemos que, en consecuencia, clausurarán o reducirán las consejerías, los departamentos, las oficinas, el personal, las campañas, actos, y foros que lo promocionan y dedicarán esos recursos a proveer de ayudas sociales para los que vivían de ese tipo de alquiler y que nuestros gobernantes envían al paro. ¿O es que no se han preguntado qué va a ser de esos empleados de empresas de limpieza, acondicionamiento, reforma, mantenimiento, gestión, de esos comerciantes, hosteleros, taxistas, guías que viven, como muchos otros, del turismo y que van a perder su medio de vida por el capricho electoralista de unos gobernantes, que en vez de solucionar el problema de la vivienda intentan presentar a falsos culpables para justificar su incompetencia?»

