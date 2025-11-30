Sirimiri: Ya está abierta la pista de hielo

Pisos turísticos

E. González escribe sobre la promoción del turismo: «Ya que las autoridades competentes han decidido renunciar en gran medida al turismo, –una de ... las bases de nuestra economía y bienestar–, cerrando los pisos turísticos, suponemos que, en consecuencia, clausurarán o reducirán las consejerías, los departamentos, las oficinas, el personal, las campañas, actos, y foros que lo promocionan y dedicarán esos recursos a proveer de ayudas sociales para los que vivían de ese tipo de alquiler y que nuestros gobernantes envían al paro. ¿O es que no se han preguntado qué va a ser de esos empleados de empresas de limpieza, acondicionamiento, reforma, mantenimiento, gestión, de esos comerciantes, hosteleros, taxistas, guías que viven, como muchos otros, del turismo y que van a perder su medio de vida por el capricho electoralista de unos gobernantes, que en vez de solucionar el problema de la vivienda intentan presentar a falsos culpables para justificar su incompetencia?»

La Bretxa

Comenta Asier Landa sobre las obras en la plaza de la Bretxa: «Si la memoria no me falla hace unos meses se levantó media plaza de la Bretxa para posicionar a nuestras 'caseras' en una estructura acristalada. Parece ser que alguna mente pensante decidió mas tarde que mejor irían dentro del edificio Pescadería. Resultado: una urbanización nueva con multitud de charcos a pesar de que pusieron una nueva rejilla para recoger el agua. Supongo que todo eso estará ya muy bien pagado, por todos los contribuyentes, como siempre y seguro en breve se vuelve a reformar todo. Basta ya de derroches con nuestro dinero, ¡responsables ya! ¿Quién permite todo esto? Investigue usted nuevo alcalde».

Plazas de aparcar

Una lectora denuncia: «En el parking de la Contxa están quitando plazas de aparcar para discapacitados, cerca del acceso al gimnasio Hegalak donde tenemos atención de fisioterapia. Eviten generarnos más problemas, por favor».

Rejilla en La Concha

Escribe Jesús D. R.: «Estoy de acuerdo con el sirimiri escrito por Iñaki en lo referente a las vallas del paseo de La Concha que 'abrazan' a un árbol protegiendo a una rejilla y su correspondiente ventilación. Llevamos años denunciándolo y hemos llegado a la conclusión de que es una escultura que muy bien podría denominarse 'Abrazo entre naturaleza y artificio'.

La Sirena

Escribe L. Fonseca: «Quiero recordar al nuevo alcalde que el albergue de la Sirena permanece cerrado y que en Navidad en nuestra ciudad además de luces y adornos navideños que son muy bonitos, lo primero debería ser que no haya personas durmiendo en la calle, que el invierno es muy frío. Espero que lo solucione pronto, señor Insausti».

ITV en Urnieta

Á. Calderón dice: «Los donostiarras que pasamos la ITV en Urnieta, porque es la que tenemos más cercana, siempre reservamos cita previa y siempre, de todas todas, nos toca esperar entre 45 minutos y una hora antes de ser atendidos. Este viernes pasado 1 hora y 15 minutos en entrar el vehículo y en finalizar 1 hora y 30 minutos hasta la entrega de los papeles. Este año dos veces, con la moto y el coche. Y con toda la gente que se comenta dice que le ocurre lo mismo. Me he quejado en ambas ocasiones en la garita y la misma respuesta: que a veces toca esperar y que si quiero me dan cita otro día. ¿Cuándo se va a poner fin a esta falta de respeto? A los responsables se les debería exigir responsabilidades. Vergüenza máxima».