Ignacio denuncia que «en la plaza de las Cofradías Donostiarras de Amara Berri está colocado un andamiaje para la rehabilitación de una fachada. El abandono en el que se encuentra da una idea de lo poco que les importa tanto a los responsables de la obra como a los encargados del Ayuntamiento».

Sirimiri: Abandono de un andamio en Amara

Jornada de tiempo inestable con lluvia, nubes y sol en la quelas temperaturas están ya en modo otoñal

DV

Martes, 23 de septiembre 2025, 06:55

Estación de Bus

Escribe Xabier: «Por fin reconoce el alcalde que la estación de autobuses necesita mejoras y que se ha quedado pequeña. Pero, ¿ ... cómo puede ser que no haya espacio para los usuarios y en cambio sí haya espacio para un supermercado, un amplio bar, varias tiendas, taquillas, renting, vending, parking de bicis y una sala vip? A lo mejor el problema es que la empresa concesionaria intenta monetizar cada hueco que encuentra a costa de quitarle espacio a los usuarios y con el beneplácito del alcalde. La apertura de la nueva estación de tren es el momento perfecto para que algunos de esos negocios se trasladen y podamos tener por fin el sótano -2 solo para esperar autobuses. Lo único que hace falta es un alcalde con ganas de arreglar el problema».

