Sirimiri: Abandono de un andamio en Amara

Estación de Bus

Escribe Xabier: «Por fin reconoce el alcalde que la estación de autobuses necesita mejoras y que se ha quedado pequeña. Pero, ¿ ... cómo puede ser que no haya espacio para los usuarios y en cambio sí haya espacio para un supermercado, un amplio bar, varias tiendas, taquillas, renting, vending, parking de bicis y una sala vip? A lo mejor el problema es que la empresa concesionaria intenta monetizar cada hueco que encuentra a costa de quitarle espacio a los usuarios y con el beneplácito del alcalde. La apertura de la nueva estación de tren es el momento perfecto para que algunos de esos negocios se trasladen y podamos tener por fin el sótano -2 solo para esperar autobuses. Lo único que hace falta es un alcalde con ganas de arreglar el problema».

Mugi y Loiu

Comenta Martin: «A finales de junio viajé al extranjero. Cogí los billetes al aeropuerto de Bilbao y, al ser con la Mugi, resultó muy barato, menos de 4 euros. A la vuelta, y dado que llegábamos hacia las 22.30, intenté hacerlo online para asegurarme. El vuelo era largo y cuando lo intenté no se podía sacar a la hora que yo quería. No daba opción. Una vez llegamos, a la hora, vi que había dos máquinas expendedoras y una libre. Qué suerte, dije. Pero ni yo ni los de la otra máquina logramos sacar billete. Se quedaba atascada. Curiosamente, había una taquilla atendida justo al lado, aunque con un cartel que especificaba 'No se venden billetes a San Sebastián'. En paralelo, mi mujer le preguntó a a la conductora y se podía sacar el billete en el autobús con la Mugi. Desafortunadamente, al ser nocturno era más caro y no teníamos saldo. Menos mal que se podía pagar en metálico y que había un cajero por allí. Había mucha gente en la cola con la misma historia, extranjeros que no entendían nada. Una vez conseguidos los billetes, hasta fue divertido practicar inglés explicando que sólo en metálico. ¿Y los que pagan con tarjeta? No, es una especial de residentes... Caras de incredulidad. Menos mal que la amabilidad y la paciencia de la conductora hizo que no hubiera conflicto. No es de recibo que no haya una app o una web donde se pueda sacar de modo fácil el billete, que las máquinas no funcionen y que no se pueda llegar a un acuerdo con Bizkaia para que en la taquilla puedan atender este servicio».

Homenajes en EHU

Opina A. Echeverría: «Estoy muy de acuerdo con el señor Grao sobre el desequilibrio territorial de los reconocimientos de la EHU con el marketing que parece impregnar la nueva dinámica de este equipo. Lo que me parece indignante es el sesgo ideológico único de todas las decisiones de este equipo. Mikel Azurmendi, Txema Portillo, Jon Juaristi, Edurne Uriarte, Go-tzone Mora y otros muchos profesores e intelectuales de prestigio tuvieron que marcharse de nuestra universidad pública porque se atrevieron a ejercer su libertad de cátedra y de expresión y fueron víctimas de la intolerancia de los que se creen dueños de las esencias de este país. Esos sí que lucharon por la libertad a la intemperie y merecerían un reconocimiento en condiciones de nuestra universidad».

Nudistas en Zurriola

Critica M. D.: «Quiero denunciar la situación que soportamos los no nudistas en la playa de Zurriola. Cada verano se repite el baño de los nudistas en esta playa, cerca del espigón, donde tenemos que acudir los usuarios que no practicamos surf. El sábado pasado se incrementó el número de varones nudistas, de forma que llamé a la Guardia Municipal para informarme si la Zurriola es playa nudista. Me dijeron que no. Por la tanto, ¿a qué viene esta permisividad? No se puede hacer la vista gorda con estos hechos durante tanto tiempo».