«Siempre hay que pensar a lo grande; no queremos ser segundas sino primeras»

En junio empieza el campeonato de Traineras. En julio, la Liga. Hoy se disputa una fuerte prueba de trainerillas; ya saben, seis remeras y la ... patrona, que va arrodillada en la embarcación (se mueve como una barquita). Singladura corta y campeonato (de Gipuzkoa) de no más de cinco regatas... imprescindibles para que la tripulación y las patronas vayan tomando contacto con el agua. Vayan cogiendo sensaciones. El miércoles las chicas de TAK Oria se echaban al mar en San Pedro, a las órdenes del entrenador Ramon Erostarbe. Dos patronas tendrá esta temporada la 'Zerkausia'. Una la gran Nagore Osoro de Ondarroa. La otra la no menos grande Nerea Pérez, elegida mejor gobernanta de una trainera por dos años consecutivos. Con Donostiarra. Hablamos con ella, el mar de Pasaia a nuestra espalda

– A lo grande. Vamos a por la Liga, por el Campeonato y por la Bandera de La Concha.

– Por supuesto, 'beti pentsatu behar da altu', siempre hay que pensar a lo grande. Si no ambicionas la bandera, los campeonatos, la Liga puede que ni siquiera acabes en segundo lugar. Siempre recordaré una frase de Rufo Urtizberea, que fue el entrenador de Donostiarra en sus mejores temporadas y que es un amigo tremendo en cuyo barco salimos a pescar y a filosofar sobre la vida y el mar: 'No es suficiente con querer superar a las chicas de Arraun Lagunak. No, nosotras hemos de aspirar a vencer a los chicos de Urdaibai'.

«Sí, es el comentario más típico, '¿Tolosaldeko Arraun Kluba!! pero si en Tolosa no hay mar'. ¿Y qué? Desde los 70 tenemos buen palmarés en bateles y además, la remera donde se hace fuerte es entrenando en seco, en tierra»

– Bien pensado, bravo por ti y bravo por Rufo. Hablando de las magníficas rivales, Arraun Lagunak también te quería como patrona cuando, tras haber empezado en esto del remo a los 9 años, dos décadas después ya habías estado en Tolosa, Zarautz, San Juan, Hondarribia y, por supuesto, Donostiarra.

– Cierto, me llamaron los dos clubes. Recuerdo que estaba en Atenas, de vacaciones. Eran ofertas muy tentadoras las dos pero decidí volverme a casa (recuerda, soy hija de Mertxe y de José Luis Pérez Koteli,que ha sido entrenador en el TAK y quien desde pequeña me llevó al batel y a la trainera). Decidí aceptar el desafío de competir por ganarme el puesto de patrona y la confianza del entrenador teniendo en cuenta que no seré la única, que ahí está Nagore. Y decidí hacerlo porque me gusta que hayan vuelto al club remeras de mucho poder como Irati Larrañaga y Olatz López. También me atraía, y cuánto, tener una tripulación casi totalmente canterana: Tolosa, Zizurkil, Orexa, Elduaien... La más 'kanpotarra' es Irene Sierra, de... Santurtzi. Hay alguna de Bergara, alguna donostiarra y la hondarribiarra Ane Mendizabal. Creo que formamos una tripulación llena de ganas, ambición y ánimo.

– En otros medios hablaste de un tercer motivo para inclinarte por la opción Tolosa: una posible retirada. ¿Pronto?

– No. No me he puesto límite pero reconozco que esta es una pasión que domina tu vida y por la que tienes que dejar muchas cosas aparcadas. Algún día me apetecerá cogerme vacaciones en verano, cosa que es imposible ahora. Algún día querré hacer una de esas parrandas que hoy por hoy no puedo hacer. El remo se apodera de tu mente y de tu cuerpo. Es hermoso pero algún día llegará la hora del adiós.

– Fijo que ni siquiera entonces dejarás de oír eso de que en Tolosa no hay mar. Claro que tú puedes responder que sin mar, más de una temporada ha estado la Zerkausia en las tandas de honor de las competiciones.

– Efectivamente pero es que además la realidad es que una remera se forja tierra adentro, en seco, en el gimnasio. Es ahí donde se hace fuerte. Tanto física como mentalmente. Con la ayuda del preparador, del médico (Iñaki Arratibel). Entrenando en solitario (disciplina, aguante). O en grupo (piques, desafíos) No, no hay mar en Tolosa pero no importa. Vamos a por todas. Ya hemos hecho algunos descensos. Y bien.

– ¿Descensos!

– 'Jaitsierak', sí. De Aia a Orio, por ejemplo. Bastante antes de la temporada. Es la misma idea de antes: coger la sensación del agua, en el agua. Está el Descenso de San Nicolás en Portugalete, el de Hondarribia... alguna bandera chica también. Y luego, lo de mañana, el campeonato de Gipuzkoa de trainerillas.

– ¿Mar bravo, mar movido, mala mar, mar tranquila? ¿Cómo y dónde bogas mejor?

– No me importa que haya mar grande siempre que esté limpia.. Me gusta el oleaje. Es cuando una regata se parece mucho al surf...

– ¿En serio? Cuenta.

– Llega el momento en que con la trainera 'surfeas' la ola, la cabalgas. Como tú, la patrona, estás en posición elevada, sientes que la embarcación se levanta. Entonces las remeras tienen que echar el peso hacia atrás para que la trainera se hunda. Entonces, cuando la proa desciende, sientes el surfeo, la cabalgada.

– ¿Cuál es tu estilo de patrona?

– Las chicas reman de espaldas. No ven lo que viene. Yo soy sus ojos. Pocas palabras. Transmitir siempre confianza y ánimo.