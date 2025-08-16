La riada de gente tras los fuegos artificiales de Semana Grande en San Sebastián que desata los comentarios: «Nunca vi tanta» Una vecina donostiarra ha mostrado en imágenes la multitudinaria horda de público a la salida de los fuegos artificiales del jueves

Con la Semana Grande llegando a su fin en San Sebastián arranca el momento de hacer balance de las fiestas, en una edición marcada por las altas temperaturas que ha soportado la capital guipuzcoana y todos los donostiarras y visitantes que han acudido estos días a Donostia, en un año con elevada participación.

Y es que, a pesar de los avisos por ola de calor, queda claro que la ausencia de precipitaciones anima a vecinos y turistas a disfrutar de las fiestas y acercarse a la Parte Vieja y Centro de Donostia ya sea para ver a los Gigantes, pasar una tarde en las Ferias o presenciar los fuegos artificiales sobre la bahía de La Concha.

Este último, uno de los platos fuertes por antonomasia de la Semana Grande donostiarra y que en 2025 ha cumplido su sexuagésima edición dejando imágenes no solo sobre el cielo de San Sebastián sino también en los alrededores de los jardines de Alderdi Eder, donde cada noche y especialmente en la víspera del día de la Virgen miles de personas se aglutinaban tras el espectáculo de luces y pirotecnia.

Así las cosas, algunos vecinos de San Sebastián no han dudado en calificar esta Semana Grande como una de las más concurridas que recuerdan, como es el caso de una usuaria de Facebook que a través del popular grupo 'No eres de Donosti si...' ha mostrado la multitud que se congregó en las inmediaciones del Hotel Londres el jueves por la noche tras los fuegos artificiales.

«Lo de ayer a la salida de los fuegos fue una pasada, se notaba que era víspera de festivo en España y Francia. Nunca vi tanta gente. Incluso tuvieron que retrasar los toros de fuego por falta de espacio», ha comentado junto a un vídeo del momento, en una publicación que ya cuenta con decenas de comentarios y miles de visualizaciones.