Gipuzkoa vive otra noche tropical, con hasta 31º, pero las máximas bajarán diez grados con respecto a ayer

Si el viernes fue sofocante en Gipuzkoa, hasta el punto de convertirse en el día más caluroso del verano a 40º en la costa y ... récord de atendidos por golpes de calor, esta pasada madrugada también ha sido calurosa. Las temperaturas máximas han superado los 30 grados en varios puntos del territorio, según los datos recogidos en las estaciones de Euskalmet. El récord lo ha marcado Jaizkibel, con 31,7ºC. Le han seguido Higer, con 30,6ºC; el puerto de Pasaia, 30,3ºC, Bidania, 29,7ºC, y Zegama, 28,6ºC. En la mayoría de los municipios los termómetros han rozado o rebasado los 20ºC. La buena noticia es que a lo largo de este sábado habrá una bajada de diez grados con respecto a la tórrida jornada vivida ayer. Además, a primera hora de la mañana la lluvia ha vuelto, aunque de forma muy tímida.

Gipuzkoa se libra este sábado del aviso naranja por altas temperaturas, que estará activado en el centro de Álava y eje del Ebro, pero la alerta se mantiene en amarillo tanto en el interior como en la costa del territorio por temperaturas altas persistentes desde las 00.00 hasta las 24.00 horas. Las mínimas/máximas se pueden situar en torno a los 20/28 ºC en el litoral, y los 20/32 ºC en el resto. Además, todavía existe el riesgo de incendios forestales.

La previsión de Euskalmet para hoy recoge que se mantiene el calor en Euskadi, aunque con máximas bajando de forma acusada en la mitad norte. El alivio térmico será notable en la vertiente cantábrica, donde los valores más altos rondarán los 32-35 ºC y en la costa no se superarán los 30 ºC. El cambio será más pequeño en la cuenca mediterránea y las máximas rondarán los 36-38º °C, aunque por la tarde irá entrando el viento del norte y aliviará el calor. Será una nueva jornada soleada, aunque a primeras horas y al final del día aparecerán nubes que pueden dejar algunos chubascos.

Apenas se esperan cambios para el domingo, aunque Gipuzkoa padecerá los últimos coletazos de una ola de calor que ha abrasado el territorio a lo largo de los últimos días. Las máximas oscilarán entre los 34ºC en el interior y los 28ºC en la costa. Desde el inicio será una jornada soleada, aumentando las nubes medias y altas por la tarde. También aparecerán nubes de evolución por la tarde, que podrían dejar algún amago tormentoso en algunas zonas de Euskadi. Al final del día aumentarán las nubes bajas en la zona cantábrica. El viento será flojo y variable al comienzo, para tender luego a norte y ganar algo de fuerza por la tarde.

Se mantiene el aviso naranja en el centro de Álava y en el eje del Ebro, y el amarillo en el interior y costa de Gipuzkoa por temperaturas altas persistentes desde las 00.00 hasta las 24.00 horas.

El lunes arrancará una semana sin ola de calor y con una bajada importante de las temperaturas. Según la previsión de Euskalmet, en la mitad norte de Euskadi las temperaturas se quedarán por debajo de los 25 °C en muchos puntos y, en el sur, el calor será más soportable, con máximas que no superarán los 30 °C. El descenso de las temperaturas vendrá acompañado de lluvia ligera durante la mañana, sobre todo en la vertiente cantábrica, y chubascos y tormentas durante la tarde y noche, que pueden darse en cualquier punto. Los vientos soplarán del norte y noroeste y arreciarán algo durante la tarde.