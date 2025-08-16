Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gipuzkoa vive otra noche tropical, con hasta 31º, pero las máximas bajarán diez grados con respecto a ayer

Pese al descenso de las temperaturas se mantiene el aviso amarillo tanto en la costa como en el interior del territorio

A. I.

San Sebastián

Sábado, 16 de agosto 2025, 08:44

Si el viernes fue sofocante en Gipuzkoa, hasta el punto de convertirse en el día más caluroso del verano a 40º en la costa y ... récord de atendidos por golpes de calor, esta pasada madrugada también ha sido calurosa. Las temperaturas máximas han superado los 30 grados en varios puntos del territorio, según los datos recogidos en las estaciones de Euskalmet. El récord lo ha marcado Jaizkibel, con 31,7ºC. Le han seguido Higer, con 30,6ºC; el puerto de Pasaia, 30,3ºC, Bidania, 29,7ºC, y Zegama, 28,6ºC. En la mayoría de los municipios los termómetros han rozado o rebasado los 20ºC. La buena noticia es que a lo largo de este sábado habrá una bajada de diez grados con respecto a la tórrida jornada vivida ayer. Además, a primera hora de la mañana la lluvia ha vuelto, aunque de forma muy tímida.

