Miramar eleva la temperatura festiva

M. Gómez e I. Belastegui Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:18 | Actualizado 19:01h.

Anunciaban que sería una noche propicia para disfrutar de los fuegos artificiales, pero también de estrellas fugaces y perseidas en el cielo donostiarra y lo cierto es que la del martes fue una noche tropical perfecta en Miramar. Con motivo de la Gala DV Verano, casi 400 invitados se dieron cita en el palacio donostiarra para disfrutar de una fiesta en la que el buen ambiente fue la nota predominante. Hizo calor, se vieron rayos en el cielo, sopló por momentos con fuerza el viento e incluso llovió, pero nada pudo aguar la fiesta vivida en Miramar.

Los invitados fueron llegando en torno a las nueve y media de la noche y pronto brindaron con una copa de cava en una imagen que ya es un clásico de la Semana Grande. La periodista Laura Chamorro presentó un acto en el que el director general de EL DIARIO VASCO, Iñigo Martín, tomó la palabra para poner en valor el hito recientemente alcanzado por este periódico, con 30.000 números publicados. «Gracias a esos profesionales que dedican sus vidas y todo su esfuerzo a contarnos lo que pasa en Gipuzkoa», señaló en un discurso en el que también mostró ilusión por seguir impulsando nuevos proyectos y tuvo palabras de agradecimiento para instituciones, patrocinadores, suscriptores y lectores: «Sois nuestros mejores amigos».

Le escuchaban con atención sus compañeros del periódico, encabezados por el director, David Taberna; el subdirector, Juanma Velasco: la jefa de información, Arantxa Aldaz; o el adjunto a la Dirección, Javier Roldán. También acudieron la directora de Negocio, Elisabeth Ugalde; el director de Control de Gestión, Txema Iturrioz; la directora de Eventos y Gastronomía, Isabel Cortadi; los consejeros José Gabriel Mujika e Iñigo Iribarnegaray; e Iñigo Olaizola, director de Donosti Eventos. Por su parte, las consejeras de Vocento Marta Elorza y Koro Usarraga y la subdirectora de El Correo, Zuriñe Ortiz de Latierro, vinieron a Donostia para estar presentes en esta celebración.

Todos los ámbitos

Una de las señas de identidad de este evento es que reúne a protagonistas de todos los ámbitos de la sociedad guipuzcoana. Así, asistieron a la fiesta el alcalde de Donostia Eneko Goia y los concejales Ane Oyarbide, Iñigo García, Jon Insausti, Garbiñe Alkiza y Borja Corominas. Estuvieron presentes también la diputada foral de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes, Goizane Álvarez; la portavoz de EH Bildu en Gipuzkoa, Maddalen Iriarte; y Mikel Lezama, portavoz del grupo popular en Juntas Generales de Gipuzkoa. Asimismo, al acto acudió alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, y, del ámbito de la justicia, la presidenta de la Audiencia de Gipuzkoa, María Josefa Barbarín; el fiscal jefe, Juan Calparsoro; la teniente fiscal Mercedes Bautista, y la fiscal europea delegada, Oihana Azcue.

Las entidades financieras tuvieron una nutrida representación. Entre los asistentes del Banco Sabadell estaban Juan Agut, Rafa Azurza, Gorka Montero y Pilar Aguado; por BBVA acudió, entre otros, Nagore Acero; y de Bankoa Abanca, Jesús Suárez.

Del mundo de la empresa y sus asociaciones, acudieron Mauricio Arregui (Cámara de Gipuzkoa), Iñigo Olaizola (Fomento de San Sebastián), Marisa Arriola (BIC Gipuzkoa), Nerea Ibáñez (Aspegi), Iván Martén (Orkestra) o Rakel Martín (Elkargi). No faltaron a la cita Jon Ander de las Fuentes (Euskaltel), Eduardo Lobato (Iberdrola), Gorka Natxiondo (Grupo Moyua), Imanol Rego (Irizar Group), Javier García Cogorro (Fundación Columbus), Jon Alberdi (VIVEbiotech), Mikel Martínez (ULMA Packaging) e Ignacio Muñoz (Interal).

Y también asistieron a Miramar otros agentes importantes en el territorio. Es el caso, por ejemplo, de Hostelería Gipuzkoa, representada por Mikel Ubarrechena y Ane Ruiz Pozueta; la Real Sociedad, con Ángel Oyarzun en cabeza; Basque Culinary Center, representado por Idoia Calleja; el Aquarium, con Esther Irigaray y Xabier Lasaga; Garbera, con su gerente Nuria Vegas; el Kursaal y su director, Iker Goikoetxea; Mikel Chillida, de Chillida Leku; o Roberto Ugarte, de Euskadiko Orkestra.

Amaia Larrea (Super Amara), Ramón Neria (1870), Jon Tolaretxipi (Easo Motor), Rafael González (Hotel María Cristina), Amaia Sánchez (La Perla), los campeones en deporte adaptado Richard Oribe y Aitor Francesena, el diseñador de joyas Alex Vallejo, la diseñadora de alta costura Isabel Zapardiez o la cantante María Berasarte fueron otros de los casi 400 invitados que disfrutaron en Miramar de una noche tropical para el recuerdo.