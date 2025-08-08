Conciertos de Semana Grande: La música sonará por toda la ciudad

Si pensamos en música y Semana Grande es inevitable que nuestra imaginación se vaya a Sagüés, donde cada noche se concentran los conciertos con más ... renombre de esta semana mágica.

Por allí han pasado grandes artistas a lo largo de los últimos años y en 2025 volverán a hacerlo con Leire y OBK probablemente como cabezas de cartel. Pero la música es mucho más que Sagüés en Semana Grande y sonará por los cuatro costados de una ciudad con una larga tradición musical y que ofrecerá espectáculos musicales para todos los géneros y las edades en una gran variedad de escenarios únicos que ofrecen sus rincones.

Será después de los fuegos, a las 23.30, cuando Sagüés entre en ebullición con el concierto de cada noche. Morodo, Vicco, OBK, Martina Pop y Dupla, Janus Lester, Sexy Zebras, Marlon y Leire Martínez sonarán desde allí entre este sábado y el día 16.

No te pierdas Un nuevo escenario para el dantz point El Dantz Point se ha convertido en poco tiempo en uno de los espectáculos musicales que más gustan. Este año se traslada al Vivero de Ulia y el día 14 ofrecerá música liderada por DJs hasta las 22.30 horas. Dónde y cuándo: Vivero de Ulia. Sábado 14, desde las 16 hasta las 22.30 horas.

El folclore nunca falta en la plaza de la Constitución La música folclórica no puede faltar en una fiesta tan ligada al pueblo como la Semana Grande donostiarra. Diferentes grupos de dantza pasarán por el escenario que se montará en la plaza de la Constitución para mostrar su repertorio ante el público. Dónde y cuándo: Plaza de la Constitución. Todos los días, a partir de las 20.00 horas.

La terraza del Kursaal será una discoteca La terraza del Kursaal se convertirá cada noche en el denominado Espacio Abierto. Es decir, una discoteca por la que pasarán DJs y otros artistas para poner a bailar a los jóvenes. Dónde y cuándo: Plaza de las Enfermeras. Todos los días, a partir de las 23.30 horas.

Muy cerca, el Kursaal se convertirá en una discoteca cada noche, pero los espectáculos van más allá de los DJs nocturnos y a lo largo del día habrá también música en esa zona, tanto a mediodía como por la tarde.

El Boulevard, zona musical

Otro de los puntos neurálgicos de la música de la ciudad será el Boulevard. El quiosco ofrecerá cada tarde el concierto de una banda. Llegarán desde Valencia, Toledo, Baiona, Navarra o desde otras localidades de Gipuzkoa para ofrecer su repertorio. Eso será cada día a las 19.30 horas, pero cuatro horas después, a las 23.30, concitarán otro tipo de público con actuaciones que van desde los mariachis hasta la música popular vasca, el soul o el folk. Sin duda, cada noche concentrará un público diferente.

Otro de los quioscos del centro de la ciudad que sonará con fuerza durante la Semana Grande será el de la plaza Easo, que será el escenario de bailables cada noche, con la participación de una orquesta diaria. En la plaza Alfonso XIII de El Antiguo, también habrá actuaciones musicales. Con funk el día 12 y romería el día 15.

Al margen de todos estos espectáculos, no faltarán, obviamente, las txarangas para dar alegría a las calles de la ciudad. Por las tardes recorrerán diversos barrios para que la fiesta llegue a todos los rincones de una Donostia que se vuelca con su Semana Grande. Y no se puede obviar que la Quincena Musical seguirá su curso con programación los días 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 y que tiene programadas actuaciones tanto en Tabakalera como en el Kursaal y el Victoria Eugenia.