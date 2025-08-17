Un broche final de lujo con fuego y música en vivo
El espectáculo piromusical fue ejecutado con maestría por la alianza de la valenciana Pirotecnia Martí y la británica Fireworks
A. I.
Domingo, 17 de agosto 2025, 06:50
Las noches de fuegos artificiales de la Semana Grande pusieron anoche el broche final con un espectáculo piromusical de lujo, ejecutado con maestría por la ... alianza de la valenciana Pirotecnia Martí y la británica Fireworks, bajo el diseño de Karl Mitchell-Shead. Con motivo del 60º aniversario del concurso de fuegos artificiales, la novedad de este año fue el acompañamiento con música en directo con artistas de primer nivel. Bajo el título '60 Años, siendo Fuego', actuaciones de Izaro, Janus Lester y la Txaranga Joselontxos acompañaron los fuegos artificiales con los temas 'París', 'Hil arte dantzan' y 'Sarri Sarri', respectivamente, que cosecharon los aplausos del público.
No hay que olvidar, además, que Pirotecnia Valenciana hizo ayer historia y ganó por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.