Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento del espectáculo.

Un momento del espectáculo. Lobo Altuna
Espectáculo piromusical

Un broche final de lujo con fuego y música en vivo

El espectáculo piromusical fue ejecutado con maestría por la alianza de la valenciana Pirotecnia Martí y la británica Fireworks

A. I.

Domingo, 17 de agosto 2025, 06:50

Las noches de fuegos artificiales de la Semana Grande pusieron anoche el broche final con un espectáculo piromusical de lujo, ejecutado con maestría por la ... alianza de la valenciana Pirotecnia Martí y la británica Fireworks, bajo el diseño de Karl Mitchell-Shead. Con motivo del 60º aniversario del concurso de fuegos artificiales, la novedad de este año fue el acompañamiento con música en directo con artistas de primer nivel. Bajo el título '60 Años, siendo Fuego', actuaciones de Izaro, Janus Lester y la Txaranga Joselontxos acompañaron los fuegos artificiales con los temas 'París', 'Hil arte dantzan' y 'Sarri Sarri', respectivamente, que cosecharon los aplausos del público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián
  2. 2 Localizan el cadáver de una persona en aguas del río Leitzaran a la altura de Andoain
  3. 3 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  4. 4

    La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un varón en Legazpi
  5. 5 Leire Fernández Abete: «Volvería a comer un helado si fuera de brócoli. Mientras tanto me niego»
  6. 6

    La playa de Ondarreta cumple 100 años
  7. 7

    Javi López, muy cerca del Betis
  8. 8 El tesoro más oculto entre los encantos de San Sebastián: la gruta de 150 años que te hace dudar sobre su origen
  9. 9

    La autopsia descarta que la causa de la muerte del fallecido en Legazpi sea violenta
  10. 10

    Aparatoso rescate de un submarinista en el puerto refugio de Hondarribia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un broche final de lujo con fuego y música en vivo