Sale a la venta el histórico autobús que unía San Sebastián con Pamplona por 10 pesetas El vehículo de La Roncalesa está matriculado en 1927 y viajó a diario entre Gipuzkoa y Navarra hasta los años 60

J. F. San Sebastián Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:05

Los viajes entre San Sebastián y Pamplona, y viceversa, se remontan a muchos años atrás. Hasta no hace tanto, la forma más habitual era recurrir al autobús que unía a ambas capitales y que se poblaba de pasajeros que se desplazaban o bien por trabajo o para disfrutar de las bondades que ofrecen ambas ciudades a quienes no residen en ellas, desde disfrutar de unos Sanfermines a un chapuzón en las playas de Ondarreta o La Concha.

Ahora vuelve a la actualidad uno de aquellos vehículos, una auténtica máquina del tiempo con matrícula NA-1494 que sale a la venta por 100.000 euros. Se trata del icónico autobús Hispano Suiza que, entre 1927 y la década de 1960, transportó a miles de viajeros entre Pamplona y San Sebastián bajo la insignia de la compañía La Roncalesa. Aunque su motor funciona, este pedazo de historia sobre ruedas necesita una puesta a punto y un cambio de neumáticos para volver a rodar.

A simple vista, el vehículo parece recién salido de la cadena de montaje, gracias a una minuciosa restauración realizada en 2001, como cuenta El Diario de Navarra. Su carrocería no presenta rasguños y en su interior se conservan los asientos tapizados en rojo y azul según la clase, con capacidad para 40 personas. Una de sus características más llamativas era la «clase imperial», la más económica, que ofrecía a los viajeros la posibilidad de realizar el trayecto en duros asientos metálicos situados en el techo, junto al equipaje y expuestos al sol, la lluvia o el frío.

10 pesetas para viajar entre San Sebastián y Pamplona

La histórica ruta Pamplona - San Sebastián de La Roncalesa se inauguró el 26 de junio de 1926 con un primer autobús de ruedas macizas conducido por Jesús Labayen. El éxito de la línea fue tal que el gerente de la compañía fundada en 1883 viajó a Francia para adquirir dos nuevos vehículos, entre ellos el icónico Hispano Suiza que hoy se encuentra a la venta. En aquellos años, realizar el trayecto de tres horas a través del puerto de Azpíroz costaba 10 pesetas en primera clase y 8,5 en segunda, con paradas en diversas localidades. La historia de este autobús también está marcada por la Guerra Civil, periodo durante el cual fue confiscado, aunque la documentación que se conserva acredita su devolución a la empresa en 1939.

El excepcional estado de conservación del autobús se debe en gran parte a la dedicación de Jesús Labayen Goñi, como recuerda el autor del reportajes, Pedro Gómez, quien fue su primer chófer en 1926 y llegó a ser gerente de la empresa antes de jubilarse en 1983. Labayen, que falleció en 2004 a los 103 años, dedicó buena parte de su jubilación a reparar y cuidar el vehículo. «Me encapriché en guardarlo», confesó en una entrevista al periódico navarro en 2001.

Ampliar Jesús Labayen, fallecido en 2004, fue el primer chofer de la ruta Pamplona-San Sebastián. Javier Sesma / Diario de Navarra

Documentación completa del autobús

El autobús no es solo un vehículo, sino también un archivo rodante. Posee una completa documentación que certifica su historia: desde la autorización para circular firmada en 1927, hasta los registros de un cambio de motor en 1941, una reforma de la carrocería en 1957 que le dio su aspecto actual, e incluso el documento que autorizó su devolución a la empresa en 1939 tras ser confiscado durante la Guerra Civil.

Los sucesores de la compañía La Roncalesa han decidido ponerlo en venta con la esperanza de que algún coleccionista o aficionado a los vehículos antiguos pueda darle un mejor uso y exhibirlo en eventos, en lugar de que permanezca guardado. La última vez que este Hispano Suiza circuló por las calles de Pamplona fue en 2007, durante la inauguración de la nueva estación de autobuses, un último homenaje a una larga vida de servicio en las carreteras navarras.