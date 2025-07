San Sebastián, protagonista de la próxima película internacional de Prime Video: «Un billete sólo de ida al romance» 'The Map That Leads To You' tiene escenas en diferentes localizaciones de la capital guipuzcoana

Imagen del trailer de YouTube de 'The Map That Leads To You'

N. V. San Sebastián Domingo, 20 de julio 2025, 08:21 Comenta Compartir

Desde la exitosa serie de 'Berlín, la precuela de 'La Casa de Papel', hasta el rodaje de Nanni Moretti en uno de los últimos conciertos de Bruce Springsteen en San Sebastián. Estos han sido algunos ejemplos de las numerosas veces que los directores optan por exhibir la ciudad donostiarra en sus producciones audiovisuales. Ahora es Prime Video la que se suma a la tendencia con su siguiente largometraje internacional, 'The Map That Leads To You'.

Con fecha de estreno previsto para el 20 de agosto de este mismo año, el cartel lo encabeza el actor neozelandés KJ Apa, quien saltó a la fama por su papel en la reconocida serie juvenil 'Riverdale', y Madelyn Cline, conocida por interpretar a Sarah Cameron en 'Outer Banks'. Ambos actuarán como el dúo romántico protagonista de la ficción basada en la novela de Joseph Monninger.

El proyecto ha comenzado a ver la luz hace apenas unos días con el estreno del trailer en el canal oficial de Prime Video y en la que se aprecia a la pareja en el paseo de La Concha de San Sebastián. Además, pueden verse otras localizaciones cercanas a la capital guipuzcoana, por ejemplo, cuando el dúo se viste de rojo y blanco y acuden a un encierro de las fiestas de San Fermín en Pamplona.

'The Map That Leads To You', la película basada en una novela romántica

«Un billete sólo de ida al romance». Así da comienzo la descripción del trailer de la película basada en el libro de Joseph Monninger, que comparte mismo título en los dos productos. Le sigue a este titular un adelanto de lo que se podrá ver en las pantallas: «Seguiremos la vida de Heather, una joven que viaja por Europa con sus amigos antes de comenzar con una vida que tiene totalmente planificada».

Este tipo de estilos de vida contrae muchas veces de diferentes eventos inesperados: «Un encuentro casual con Jack desencadena un romance inesperado que conduce a un profundo descubrimiento emocional. A medida que los secretos y las decisiones vitales ponen a prueba su vínculo, su camino cambia para siempre». Un final que deja muchos interrogantes del desenlace de la pareja protagónica de la adaptación cinematográfica.

El estreno el día 20 del mes de agosto del largometraje supone uno más en la larga lista de adaptaciones de libros a productos audiovisuales realizadas por la plataforma de Amazon. Otros casos de éxito han podido ser 'The Summer I Turned Pretty' o la trilogía de libros 'Culpables', que cuenta ya con dos películas y se espera la tercera y última entrega de la misma.

Se trata de una dinámica que logra llegar a grandes audiencias, sobre todo entre los jóvenes, donde se aseguran el público base de las personas fanáticas de la novela. Con esta premisa, Prime Video puede volver a coronarse con la que podría ser la próxima película juvenil del verano.