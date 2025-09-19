Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ensemble de clarinetes de la Escuela Municipal de Música y Danza de San Sebastián que dará el pregón este viernes en Riberas de Loiola. EMMD
San Sebastián

Riberas de Loiola inicia sus fiestas este viernes con el estreno de la obra musical 'Erriberatarrak'

Compuesta por Juanjo Ocón, la marcha será interpretada esta tarde por una banda de clarinetes de la Escuela Municipal de Música y Danza que dará el pregón

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 06:19

Hoy comienzan las fiestas de Riberas de Loiola. El barrio se prepara para un fin de semana lleno de actividades festivas que van a comenzar ... de una manera muy especial durante el pregón inaugural. Este inicio festivo lo va a protagonizar la Escuela Municipal de Música y Danza. Desde la asociación de vecinos de Riberas, organizadores de las fiestas, quieren agradecer así «la presencia habitual de la escuela en sus conciertos de fin de curso en el barrio». Tras el pregón, un ensemble de clarinetes de la escuela interpretará la marcha 'Erriberatarrak', una pieza compuesta para la ocasión por el profesor Juanjo Ocón.

