Riberas de Loiola inicia sus fiestas este viernes con el estreno de la obra musical 'Erriberatarrak'
Compuesta por Juanjo Ocón, la marcha será interpretada esta tarde por una banda de clarinetes de la Escuela Municipal de Música y Danza que dará el pregón
San Sebastián
Viernes, 19 de septiembre 2025, 06:19
Hoy comienzan las fiestas de Riberas de Loiola. El barrio se prepara para un fin de semana lleno de actividades festivas que van a comenzar ... de una manera muy especial durante el pregón inaugural. Este inicio festivo lo va a protagonizar la Escuela Municipal de Música y Danza. Desde la asociación de vecinos de Riberas, organizadores de las fiestas, quieren agradecer así «la presencia habitual de la escuela en sus conciertos de fin de curso en el barrio». Tras el pregón, un ensemble de clarinetes de la escuela interpretará la marcha 'Erriberatarrak', una pieza compuesta para la ocasión por el profesor Juanjo Ocón.
El programa festivo es «rico y variado», con actividades para todas las edades y gustos. Así, hasta el domingo habrá animadas kalejiras y txarangas, gynkanas, torneos de ajedrez y mus, concursos de tortilla y de pintxos 'RiberasChef', así como una amplia oferta de juegos infantiles, teatro, fiesta de la espuma e hinchables que garantizarán la diversión de los más pequeños.
Hoy, además del pregón, que comenzará a las 19 horas, habrá una cena-pícnic con DJ y una gala de 'Disfraces de Cine'. Después, concierto con Radio Rebelde.
Egia sigue de Porrontxos
Egia también está de fiestas. Los Porrontxos comenzaron el lunes y hay actos organizados hasta el domingo. Este viernes celebran el día de los niños, jóvenes y mayores con actos desde las 8 de la mañana. A las 14 horas hay una bertso-comida popular de jóvenes en la carpa de plaza Berri y a esa misma hora comienza el concierto del grupo Velarde en Río Deba 1.
Ya por la tarde, entre otros actos organizados, seguirá la música con la discomóvil de Egia Sound System (17.00), pintacaras (17.30), campeonato de bote (18.00), elektrotxaranga y zumba (18.30), sesión de baile (19.00), cena de veteranos (21.00) y concierto con Zarratak y Auzo DJ (22.00).
