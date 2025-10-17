El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026» El personal del conocido restaurante, ubicado en el paseo del Muelle, se ha dado un chapuzón para despedir la temporada

M. S. Viernes, 17 de octubre 2025, 08:44 Comenta Compartir

«Y así despedimos temporada señores. ¡Hasta el próximo año!», es el mensaje de despedida del personal de un conocido restaurante de San Sebastián, ubicado en el paseo del Muelle 14. Pero esta no es una despedida definitiva, ya que el establecimiento volverá a abrir en marzo de 2026.

«A descansar y a coger fuerzas para volver a ofrecer lo mejor a partir de marzo de 2026», escribían a sus clientes desde el restaurante 'Sebastián' a través de su cuenta de Instagram, ya que cerrarán por vacaciones durante cinco meses.

Una medida bastante extendida en el mundo de la hostelería y que suelen adoptar los bares de la zona del Muelle de San Sebastián, que viven su máximo apogeo en verano, pero que reciben menos afluencia en la temporada baja (de octubre a abril).

Chapuzón en el Muelle de San Sebastián

Y es que, tras haber trabajado durante la temporada alta, los responsables del bar han celebrado por todo lo alto sus merecidas vacaciones de una manera muy original, ya que varios de ellos se han dado un chapuzón, incluso con un salto de varios metros de altura.

Así puede verse en un vídeo que acumula casi 300 mil visualizaciones y en el que uno de los responsables del bar se tira al agua bajo la atenta mirada de varias personas en el Muelle. Al igual que varios de los camareros y resto de personal en otro vídeo publicado posteriormente.

«Gracias a todos por seguir confiando en nuestra cocina. Siempre ofreciendo platos frescos llenos de amor para todos vosotros», escriben los propietarios del bar ubicado bajo los arcos del Muelle de San Sebastián y que ofrece desde hace varios años pescado y marisco fresco a donostiarras y visitantes.

«Felices vacaciones. Insuperable Josu, Gema y familia. Baño merecido para finalizar la temporada», comentaban algunos de los clientes de este restaurante con una amplia tradición familiar a los responsables del restaurante.