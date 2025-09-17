Reparada la señalética y las placas informativas vandalizadas en Urgull

El Ayuntamiento ha finalizado la reparación de las placas informativas y señalética dañadas en el monte Urgull tras los actos vandálicos registrados en las últimas ... semanas. La intervención municipal ha supuesto una nueva inversión de 6.000 euros en este espacio histórico de la ciudad para adecentar los paneles vandalizados.

En primavera se instalaron 65 nuevas señales informativas distribuidas a lo largo del itinerario interpretativo de Urgull, incluidos 34 indicadores de dirección, con una inversión superior a 100.000 euros. Estos paneles, diseñados para acercar al visitante la historia, la riqueza botánica, la fauna y el paisaje del monte, sufrieron arrancamientos, grafitis y roturas en más del 80 % de su superficie. Los daños, que incluyeron rayaduras, arrancamientos y roturas, afectaron a varios puntos del itinerario, generando malestar entre vecinos y visitantes.

Actos «sin justificación»

El Departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos ha retirado y limpiado todos los soportes afectados, ha repuesto los paneles rotos o desaparecidos, ha mejorado los anclajes mecánicos para reforzar su sujeción contra posibles intentos de arranque y ha aplicado un tratamiento antivandálico en la capa exterior que facilita futuras labores de restauración.

El concejal Carlos García ha condenado este miércoles con firmeza estos hechos: «Son actos vandálicos que dañan el patrimonio público y que no tienen ninguna justificación. No solo suponen un coste económico para la ciudad, sino que deterioran espacios que son de todos y que forman parte del uso cotidiano y del paisaje urbano».

Desde el consistorio recuerdan que este «tipo de agresiones serán perseguidas» y que se reforzará el seguimiento en zonas sensibles, especialmente en espacios de alto valor patrimonial o simbólico. «El compromiso municipal con el mantenimiento de los espacios públicos incluye no solo la reparación de daños, sino también la prevención y la sensibilización», dejó claro el edil socialista.