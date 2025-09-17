Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los paneles informativos, reparados. D. U.
San Sebastián

Reparada la señalética y las placas informativas vandalizadas en Urgull

El consistorio anuncia que se reforzará el seguimiento en los espacios del monte de alto valor patrimonial o simbólico

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:02

El Ayuntamiento ha finalizado la reparación de las placas informativas y señalética dañadas en el monte Urgull tras los actos vandálicos registrados en las últimas ... semanas. La intervención municipal ha supuesto una nueva inversión de 6.000 euros en este espacio histórico de la ciudad para adecentar los paneles vandalizados.

